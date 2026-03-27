El Senado trata de acabar con el cierre parcial del Gobierno de más de un mes con un voto para financiar el Departamento de Seguridad Nacional

La medida aprobada no incluye fondos para el ICE ni la Patrulla Fronteriza, pero sí para los funcionarios de seguridad en los aeropuertos, donde ha habido largas colas en las últimas semanas

El Senado de Estados Unidos votó la mañana de este viernes para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos acabaron a mediados del mes pasado después de que los congresistas demócratas exigieran que se fijaran límites a la actuación de los agentes migratorios como condición para aprobar cualquier paquete de financiación. La medida aprobada por la Cámara alta no incluye fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ni la Patrulla Fronteriza, pero sí para pagar a los funcionarios de seguridad en los aeropuertos, que llevan más de un mes sin cobrar debido al cierre, que ha ocasionado largas colas en las terminales del país.

El proyecto de ley aún debe ser examinado por la Cámara de Representantes, que podría someterlo a votación este mismo viernes. Su futuro en la Cámara baja no está del todo claro. Varios republicanos del ala más extrema no están de acuerdo con que las agencias migratorias se queden sin dinero debido a un acuerdo con los demócratas. Sin embargo, es posible que el presidente Donald Trump presione a los miembros de su partido para aprobar la medida y acabar con el cierre parcial del Gobierno más prolongado de la historia.

El mandatario anunció unas horas antes del voto del Senado que firmará una orden ejecutiva para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, pague a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes este viernes se quedaron sin cobrar otra nómina.

“Los demócratas de la izquierda radical, y su ‘líder’, el llorón Chuck Schumer, han dejado muy claro de qué lado están, y es DEL LADO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES CRIMINALES, Y NO DEL PUEBLO ESTADOUNIDENSE. Se niegan a financiar la aplicación de las leyes de inmigración a menos que los republicanos acepten sus políticas de fronteras abiertas, lo cual nunca, jamás volverá a ocurrir”, escribió Trump en su red social Truth la tarde de este jueves. “Debido a que los demócratas han creado de manera irresponsable una verdadera crisis nacional, estoy usando mis facultades bajo la ley para proteger a nuestro gran país, como siempre lo haré. Por lo tanto, voy a firmar una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA”.

Más de 450 funcionarios de la TSA han renunciado en las últimas semanas y miles han faltado al trabajo cada día. Las ausencias, debidas a la falta de ingresos, han provocado una grave escasez de personal en varios aeropuertos, resultando en “los tiempos de espera más largos en la historia de la TSA”, según apuntó el miércoles un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a un comité de la Cámara de Representantes. A inicios de esta semana, Trump desplegó a cientos de agentes del ICE por más de una docena de aeropuertos, supuestamente para aliviar la carga de los trabajadores de la TSA.

En el centro del debate de varias semanas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han estado los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. Los demócratas se negaron a aprobar fondos para el departamento el mes pasado sin antes poner en marcha una serie de reformas para las dos agencias migratorias —que dependen del DHS— después de que sus agentes mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero. Las muertes de Renée Good y Alex Pretti provocaron protestas en todo el país.

Desde que el DHS se quedó sin dinero el 14 de febrero, los demócratas se mantuvieron firmes en sus exigencias, mientras el caos se intensificaba en los aeropuertos. Entre sus peticiones están que los agentes no pueden llevar el rostro cubierto durante sus operativos, que lleven cámaras corporales y que solo puedan realizar arrestos si tienen una orden judicial. A excepción de las cámaras corporales, los republicanos rechazaron una y otra vez los puntos de los demócratas.

Sin embargo, con este nuevo acuerdo aprobado en el Senado, ni los republicanos ni los demócratas obtuvieron lo que querían. El proyecto de ley es similar a una legislación que los demócratas intentaron aprobar hace semanas, que habría financiado el Departamento de Seguridad Nacional con la excepción de las agencias migratorias. Los republicanos bloquearon el proyecto varias veces porque no financiaba la totalidad del DHS.

Además, la medida aprobada se queda lejos de alcanzar el nivel de restricciones que han exigido los demócratas para el ICE. No obstante, el senador por Nueva York Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, celebró la aprobación del proyecto de ley. “A raíz de los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, los demócratas del Senado fueron claros: no habrá un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza sin control”, dijo este viernes. “Esto podría haberse logrado hace semanas si los republicanos no se hubieran interpuesto. Los demócratas se mantuvieron firmes en su oposición a que la milicia descontrolada y letal de Donald Trump reciba más fondos sin reformas significativas, y seguiremos luchando por esas reformas”.