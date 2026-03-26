Caos en los aeropuertos: recomendaciones para navegar los retrasos por las largas filas de TSA

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado largas colas en los filtros de seguridad ante la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha provocado largas filas y retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos ante la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la agencia encargada de gestionar los controles de seguridad.

En las últimas semanas, trabajadores de la TSA han solicitado bajas laborales —hasta el 40% de la plantilla en algunos aeropuertos— debido al bloqueo presupuestario del DHS, que los ha dejado sin salario durante más de un mes. Como consecuencia, varias terminales han tenido que reducir la operación en los puntos de revisión, lo que ha derivado en tiempos de espera de más de cuatro horas y numerosos vuelos perdidos. La crisis responde a la falta de acuerdos en el Congreso para aprobar los recursos del DHS, en medio de las polémicas en torno al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las diferencias entre republicanos y demócratas sobre los límites a las actuaciones de los agentes migratorios mantienen bloqueados los fondos de la dependencia desde hace más de un mes.

¿Qué hacer antes de viajar?

Confirmar si su aeropuerto se encuentra entre los afectados

No todos los aeropuertos en Estados Unidos se han visto afectados por el cierre del DHS. En total, 20 aeropuertos son gestionados por compañías privadas para realizar las revisiones de seguridad bajo el Screening Partnership Program (SPP). Aunque operan bajo los mismos lineamientos de la TSA, el personal encargado de estos controles pertenece a empresas independientes, por lo que no se ve afectado por el bloqueo. En estos casos, los tiempos de espera se mantienen dentro de los rangos habituales.

Atlantic City International (ACY) en Nueva Jersey

Charles M. Schulz Sonoma County (STS) en el norte de California

Dawson Community (GDV) en Montana

Great Falls International (GTF) en Montana

Glacier Park International (FCA) en Montana

Frederick Douglass Greater Rochester International (ROC) en Nueva York

Havre City-County (HVR) en Montana

Kansas City International (MCI) en Misuri

L. M. Clayton (OLF) en Montana

Orlando Sanford International (SFB) en Florida

Portsmouth International (PSM) en New Hampshire

Punta Gorda Airport (PGD) en Florida

Roswell Air Center (ROW) en Nuevo Mexico

San Francisco International (SFO)

Sarasota Bradenton International (SRQ) en Florida

Sidney-Richland Regional (SDY) en Montana

Sioux Falls Regional Airport (FSD) en Dakota del Sur

Tupelo Regional Airport (TUP) en Mississippi

Wokal Field-Glasgow Valley County (GGW) en Montana

Yellowstone (WYS) en Montana

Verificar los tiempos de espera en cada aeropuerto

La aplicación MyTSA solía proporcionar estimaciones de los tiempos de espera, pero ha dejado de funcionar adecuadamente debido a la crisis en la agencia federal. En su lugar, las aerolíneas recomiendan consultar los sitios web de cada aeropuerto para obtener actualizaciones. El Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth ofrece una guía en tiempo real. Sin embargo, en otros aeropuertos concurridos como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, y el Hartsfield-Jackson de Atlanta, se han limitado a recomendar llegar con al menos cuatro horas de anticipación, o incluso más si se va a documentar equipaje. En estos casos, las redes sociales también pueden ofrecer información de primera mano de otros viajeros.

Optar por herramientas como TSA PreCheck o Global Entry

El programa TSA PreCheck permite a sus usuarios pasar por los filtros de seguridad sin necesidad de quitarse los zapatos o cinturones, ni de sacar dispositivos electrónicos y líquidos del equipaje de mano. Sin embargo, durante el cierre parcial del Gobierno federal, su funcionamiento puede verse limitado. Para tramitarlo, es necesario completar un formulario en línea y acudir a una cita presencial. El servicio tiene un costo estimado de 80 dólares e incluye una verificación de antecedentes, por lo que no resulta una solución viable para viajes a corto plazo.

En tanto, el programa Global Entry ha sido reactivado tras una breve suspensión. No obstante, este beneficio está enfocado principalmente en agilizar el ingreso al lugar de destino, más que los controles de salida.

¿Se puede solicitar un reembolso?

Las aerolíneas han recomendado a sus clientes monitorear los tiempos de espera en cada aeropuerto y llegar con horas adicionales de anticipación, ya que no se ofrecen reembolsos si se pierde un vuelo por causas ajenas a la aerolínea, incluidas las demoras en los filtros de seguridad del aeropuerto. El Departamento de Transporte de Estados Unidos establece que los pasajeros solo tienen derecho a solicitar un reembolso cuando la cancelación del vuelo es responsabilidad de la aerolínea.