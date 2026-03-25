Los vecinos de Trump en Mar-a-Lago votan demócrata: duro revés para los republicanos en Florida

La victoria de Emily Gregory en una elección especial para representar en el parlamento estatal a Palm Springs, donde el presidente tiene su mansión, es un mal presagio para su partido en las ‘midterms’

Los demócratas de Florida ganaron dos importantes elecciones especiales este martes en condados clave que estaban bajo control republicano, incluyendo una en el traspatio del presidente Donald Trump, en Palm Beach, y otra en Tampa, uno de los principales enclaves hispanos del país.

La demócrata Emily Gregory, una candidata primeriza con formación en salud pública, derrotó al financista republicano Jon Maples en la contienda por la Cámara de Representantes estatal por el Distrito 87 de Palm Beach, que incluye a Mar-a-Lago, donde el presidente tiene su residencia. Trump ganó ese distrito por más de 10 puntos en las elecciones presidenciales pasadas.

En el condado Hillsborough, que incluye a Tampa, en la costa oeste de la península, Brian Nathan, un veterano del ejército que también se postuló por primera vez, se impuso frente a la exrepresentante estatal Josie Tomkow por el escaño del Distrito 14 en el Senado. Tomkow había renunciado a su puesto en la Legislatura estatal para postularse.

Los dos escaños estatales estaban vacantes desde el verano, cuando ambos legisladores fueron nombrados a otros cargos de mayor envergadura por el gobernador Ron DeSantis. El de Palm Beach lo ocupaba Mike Caruso —que lo había ganado por 19 puntos en 2024—, quien fue nombrado secretario del tribunal de circuito y contralor. El de Hillsborough lo ocupaba Jay Collins, a quien DeSantis nombró vicegobernador.

Las victorias apuntan a una posible reconfiguración del mapa político en Florida —un Estado bajo firme control republicano— en medio de un creciente descontento por la gestión de la Administración republicana. El cambio en un distrito considerado favorable a Trump —el presidente votó por Tomkow— refuerza la narrativa demócrata de que el electorado está abierto a otras opciones.

“Estoy encantada de felicitar a la representante electa Emily Gregory por esta victoria monumental. Un giro de casi 11 puntos hacia la izquierda en esta contienda tan reñida demuestra el impacto de la inversión a largo plazo de los demócratas en Florida, y ahora los residentes del Distrito 87 tendrán a una defensora en Tallahassee”, dijo en un comunicado Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en el Estado.

“Esta victoria reafirma una tendencia innegable en Florida: con organización durante todo el año e inversión en infraestructura, los demócratas pueden competir y ganar en cualquier lugar, incluso en el patio trasero de Donald Trump. Los floridanos están cansados del caos, la corrupción y los altísimos precios en todo, desde los alimentos hasta la gasolina y la atención médica”, agregó.

Los sondeos más recientes muestran un desgaste en el ánimo del electorado en Florida —si bien sigue inclinándose hacia los republicanos— con la inmigración y el galopante costo de la vida como temas clave. Un sondeo de la Universidad del Norte de Florida hace un mes encontró que los votantes están prácticamente empatados en cuanto a la aprobación de la agenda migratoria, aunque con una ligera ventaja entre quienes la desaprueban (48% de aprobación frente a 49%), y la mayoría se opone a la expansión de centros de detención migratoria. El costo de la vida fue señalado como la principal preocupación para cerca de la mitad de los encuestados.

El mismo sondeo muestra también que la ventaja republicana es más estrecha de lo esperado. En la contienda al Senado estatal, por ejemplo, la republicana Ashley Moody aparece con un estrecho margen de un solo dígito frente a su rival demócrata, Alex Vindman. El alto porcentaje de indecisos (15%) apunta además a un escenario competitivo.

Los demócratas han aprovechado el descontento y han amasado importantes victorias, tanto locales como nacionales. En diciembre pasado, la demócrata Eileen Higgins ganó la alcaldía de Miami, marcando un hito en una ciudad gobernada por décadas por republicanos cubanoamericanos. La victoria fue vista por los analistas como un presagio de lo que se avecina en las elecciones de medio término y entre los votantes hispanos.

Florida está impulsando una estrategia para reconfigurar los mapas electorales de cara a las elecciones de medio mandato de 2026, que podrían darle al Partido Republicano hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, en zonas del centro y sur del Estado. La Constitución de Florida prohíbe el gerrymandering, una maniobra política en la que se manipulan los distritos electorales para favorecer a un partido. Acciones similares en otros Estados, como Texas, apuntan a una estrategia republicana más amplia para ajustar el mapa político antes de los comicios de 2026, con el objetivo de mantener el control del Congreso en Washington.