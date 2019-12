Los 23 singles de The Beatles en una colección única

¡Atención, fans de The Beatles! Tenemos el regalo perfecto para vosotros en estas Fiestas. La colección The Beatles: the singles collection.

Se trata de una caja (edición limitada) que incluye 46 canciones distribuidas en 23 singles de vinilo 7”, con portadas que reproducen fielmente las originales publicadas en diferentes países. Además de los vinilos, la colección incluye un libreto de 40 páginas con fotos de la banda y ensayos escritos por el historiador de The Beatles, Kevin Howlett, y un nuevo single doble con Free As A Bird y Real love.

¿Te gustaría conseguir este increíble premio y disfrutar en casa de los grandes éxitos de esta banda en formato vinilo? Participa respondiendo a esta pregunta: si pudieras convertirte en un integrante de The Beatles, ¿cuál de ellos serías y por qué? ¡La respuesta más original conseguirá la colección!