¿Quieres ver antes que nadie la última película de Robert Redford antes de retirarse? Asiste al preestreno de The Old Man & The Gun, basada en la historia real de Forrest Tucker, un apuesto ladrón de bancos que en sus 80 años de vida logró escaparse 18 veces de prisión.

Retirado del oficio, Tucker (Robert Redford) vive en un hogar de jubilados y ha encontrado en Jewel (Sissy Spacek) al amor de su vida. Cuando un día ve al detective John Hunt (Casey Affleck) por televisión, el ex atracador siente la necesidad de dar un último golpe y demostrar que aún puede traer en jaque a los policías más competentes. Con esta película, Robert Redford se despide de la gran pantalla.

Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar del preestreno de The Old Man & The Gun, el próximo 24 de enero en Madrid y Barcelona.