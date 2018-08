Disfruta del mejor cine de verano en Cibeles de cine

Del 29 de junio al 9 de septiembre, la Galería de Cristal de CentroCentro acogerá la 5º edición de Cibeles de Cine, uno de los ciclos de verano más esperados de la capital. Organizado por mk2 Sunset Cinema, en este ciclo se proyectarán en versión original más de 90 películas entre clásicos (Casablanca, Rebelde sin causa), superéxitos (La forma del agua, Call me by your name) y títulos de culto (Blade Runner, La princesa prometida).

Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de conseguir entradas para disfrutar de las películas que se proyectarán dentro del Ciclo de Cine de EL PAÍS, que tendrá lugar todos los miércoles de julio y agosto en el marco de Cibeles de Cine. Esta semana, puedes conseguir una de las 25 invitaciones dobles que hemos reservado para cada una de estas películas:

Old boy (22 de agosto)

(22 de agosto) Perfectos desconocidos (29 de agosto)

(29 de agosto) Call me by your name (5 de septiembre)

Elige qué cinta te gustaría ver y participa en el concurso para conseguir tu invitación. Además, este viernes no te pierdas la sesión especial de en torno a Dirty Dancing, donde el baile y la sensualidad serán los verdaderos protagonistas. ¡Entérate cómo conseguir tus entradas!