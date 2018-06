Consigue un abono doble para 'Blackisback! Weekend'

Blackisback! Weekend es un festival dedicado a la música negra pensado para disfrutar en familia. Desde su nacimiento en 2012, este festival ha traído a Madrid artistas internacionales de primer nivel y bandas nacionales de referencia en este tipo de música, aunando grandes estrellas de la historia de la música soul con el descubrimiento de nuevas propuestas.

Esta edición, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Matadero, contará con la actuación entre otros, de Ronnie Spector & The Ronettes, The Excitements, The Beat feat Ranking Roger o los madrileños JP Bimeni & The Blackbelts.

Por ser suscriptor, puedes conseguir uno de los 15 abonos dobles que hemos reservado para acceder a este festival los días 22 y 23 de junio y disfrutar al máximo de todos sus conciertos.