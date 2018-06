Asiste al preestreno 'Los 50 son los nuevos 30'

El marido de Marie-Francine la encuentra demasiado vieja y en el trabajo es un estorbo. A sus 50 años se ve obligada a volver a casa de sus padres, que siguen empeñados en tratarla como a una niña. Dadas las circunstancias, no le queda otra opción que aceptar un trabajo en una tienda de cigarrillos electrónicos. Allí conocerá a Miguel, que está pasando por la misma situación que ella y no se atreve a decírselo. Pero los problemas no han hecho más que empezar....

Este es el punto de partida de Los 50 son los nuevos 30, una divertida comedia francesa que se estrena en cines el próximo 15 de junio. Te ofrecemos la oportunidad de verla antes que nadie asistiendo a un preestreno exclusivo para suscriptores de EL PAÍS, que tendrá lugar el jueves 14 de junio a las 22:00 horas en los cines Princesa de Madrid.

Participa en el concurso y consigue una de las 100 entradas dobles que hemos reservado para este pase.

