El Inmortal Disponible en Movistar Plus+ Temporada 3 y última Estreno: 11 de junio de 2026 Nacionalidad: España

La tercera y última temporada del thriller escrito por David Moreno, Diego Sotelo y Raúl López Matesanz y producido por José Manuel Lorenzo está compuesto de seis episodios que ponen punto final a esta historia que mezcla acción, drama familiar y thriller psicológico.

En los nuevos episodios, la Rubia asume el control y se pone al mando de los Miami. Esta última temporada, cuya acción se condensa en solo cinco días, desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.

2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio. Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre.

Cuenta con un reparto coral encabezado por Alejandro García y Teresa Riott, que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente.