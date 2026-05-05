La pelea de Rosalía contra Zendaya en ‘Euphoria’ que ha sorprendido a los fans: “Como sigas hablando, te cojo y te rajo”

Como todo lo que hace Rosalía, su paso por Euphoria también está dando mucho de qué hablar. En particular, una escena del capítulo cuarto de la tercera temporada, A Kitty le gusta bailar, donde su bailarina Magick tiene un altercado en español con la Rue de Zendaya.

“Esta choni [hood rat, en inglés] española...”, le dice la protagonista en la secuencia de la serie de HBO Max. Ante lo que Rosalía salta con insultos en español, como hiciera Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona: “peazo puta”, “que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y rajo, hija de puta”, “meacagüen tus muertos, ya”... son algunas de las lindezas que salen por la boca de la cantante que ya tuvo un cameo en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.

La secuencia ha sido, sin embargo, también muy criticada. No solo por lo exagerado o poco gracioso que ha parecido a algunos en las redes sociales la propuesta (y por lo forzado que está en el doblaje), sino también porque tiene un error claro de continuidad cuando, mientras Zendaya sigue hablando, se oye a Rosalía repetir exactamente la misma frase fuera de cámara, como si se hubieran olvidado de borrarla en montaje.

En otra secuencia del episodio, Rosalía aparece silvando su canción La rumba del perdón, que grabó con Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz para el disco Lux.

En este episodio, Rue (Zendaya), que protege a las chicas en el club Silver Slipper, se alía con la policía para darles varios soplos, lo que pone a las bailarinas en peligro. El episodio termina con Rosalía y Zendaya bañadas en sangre después del ataque de Laurie (Martha Kelly). La propia cantante catalana ha compartido una fotografía de detrás de las cámaras de ambas ensangrentadas: “tranquila mami es sirope con colorante rojo ”, dice en su mensaje en Instagram.

“Es una forma de expresión muy diferente, la de actuar, pero a la vez muy conectada con mi trabajo, que al final es hablar desde las emociones. Soy muy fan de la serie. Tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado, que no he visto nada aún. Me fío mucho de Sam [Levinson, el creador] y me he puesto completamente al servicio de su visión. Aprendí mucho de este cast, de ver a mi amiga Alexa Demie actuando. Y observar cómo lo hacía Zendaya fue increíble. Ha sido francamente inspirador", decía Rosalía hace unos días a SModa sobre su participación en una temporada que ha sido vapuleada por la crítica.

Aunque tuvo que hacer una audición para entrar en Euphoria, según contó ella misma, Rosalía ya tenía una historia previa con la serie de HBO, ya que había creado para ella la canción Lo vas a olvidar, que cantó junto a Billie Eilish en la segunda temporada, estrenada en 2019. Además, hace tiempo que hizo pública su relación con la actriz de la serie Hunter Schafer. Curiosamente, tampoco es la única actriz española que aparece este año en Euphoria, que ha incluido en su reparto a la madrileña Priscilla Delgado (Los protegidos).