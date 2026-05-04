RTVE ya tiene sustituto para Eurovisión: ‘La casa de la música’, con Chanel, Guitarricadelafuente, Raphael y 23 cantantes

Indudablemente, Eurovisión —que marcó el año pasado una excelente audiencia media de 50,1% de cuota de pantalla y 5.884.000 espectadores en su final en La 1— ha dejado un gran hueco en la programación de TVE, pero la corporación pública ya tiene un sustituto para la noche del próximo sábado 16 de mayo. Para la ocasión, ha creado una alternativa musical: el segundo especial de La casa de la música.

Después de triunfar con su primer programa en Nochevieja (sumó 3.908.000 espectadores de media y un 33,4% con actuaciones como La Oreja de Van Gogh), este espacio conducido por Jesús Vázquez doblará su apuesta al expandirse e invitar a más de 20 artistas que actuarán durante dos horas y media, en celebración de los 70 años de música en TVE.

Las actuaciones que se verán en La 1 a partir de las 22.00 del 16 de mayo (Día Internacional de la Convivencia en Paz) incluirán desde músicos consagrados como Raphael (que participó en Eurovisión en 1966 y 1967), Mónica Naranjo, Ana Belén y Mikel Erentxun a los últimos ganadores del Benidorm Fest, Tony Grox & Lucycalys. Además, pasarán por el especial Manuel Carrasco, Guitarricadelafuente, antes de su llegada a Cannes, Metrika y la exrepresentante eurovisiva Chanel (estas dos últimas también cantera del Benidorm Fest). Algunas de las actuaciones estarán grabadas en el Estudio 5 de Prado del Rey, y otras en exteriores, como se hizo en el primer especial.

Al desligarse de Eurovisión por la participación de Israel, RTVE también perdió el derecho de promoción y emisión del festival, que en España podrá verse por Youtube en la web oficial. El resto de países que no acuden al certamen han tomado diferentes decisiones. La cadena pública eslovena, por ejemplo, dedicará esa semana a una programación especial por Palestina, con la emisión del documental ¡Coexistencia, y qué más!. Irlanda no lo emitirá, Países Bajos sí lo hará, aunque no por la pública AVROTROS, e Islandia, uno de los países con más seguimiento, sí que lo programará.

Los españoles que quieran votar por su país favorito en el festival que se celebra este año en Viena (Austria) podrán hacerlo en la página web del festival, a través de un sistema global llamado Rest of the World para los países que no participan en Eurovisión. Los votos, eso sí, se sumarán como si se tratara de un único país.