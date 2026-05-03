Silvia Intxaurrondo, la “reina de las mañanas” que se niega a reinar: “El contenido de la competencia no me resulta interesante, y a la audiencia tampoco”

A Silvia Intxaurrondo no le gusta nada el apelativo televisivo “reina de las mañanas”. Pero nada de nada. Incluso si se lo ha ganado en audiencia: “Reinar me da pereza [ríe]. Es un concepto antiguo, y hubo una que fue María Teresa Campos. Yo no soy de reinar, soy del trabajo día a día. El secreto aquí es este equipo que ha pasado por una transformación profunda. Antes miraba a los competidores y ahora compite consigo mismo”, apunta un lunes de abril ante el éxito de La hora de La 1, tras otro de estos maratones informativos de tres horas por el que se despierta cada día a las tres de la madrugada.

Cuando esta periodista santurtziarra de 46 años llegó al matinal, el espacio no solo marcaba un 8% de cuota media de pantalla frente al 18,8% que lleva esta temporada, sino que también heredaba un formato que a la periodista no le convencía: “Las mañanas estaban divididas en un tramo informativo con debate y otro de sucesos, sociedad y consumo. Me parecía artificial, porque tenías que dedicar toda la mañana a la guerra de Ucrania, la salida de Pablo Casado o la dana, y no podías separarlos. Lo que es noticia es noticia. La clave es que nosotros somos los primeros en contar lo que sucede y de la forma más exacta. Lo que había que hacer estaba claro: cuando te levantas, quieres información para saber a lo que te vas a enfrentar. El éxito es saber leer lo que necesitaba la audiencia, información honesta, directa y sencilla, y se logra con un engranaje perfecto del equipo y las posibilidades de TVE de llegar a todo el mundo”. Ahora los otros temas los cubre Mañaneros, el programa que mantiene la tensión informativa tras las 10.35 y que refuerza el liderazgo matinal de La 1.

La presentadora y directora del programa confía mucho en su equipo, y también en lo que hacen frente a las privadas: “He dejado de ver la competencia porque su contenido no me resulta interesante, y la audiencia demuestra que a ellos tampoco. Si la ocupación fuera un fenómeno noticioso, por ejemplo, lo hubiéramos tratado, pero no lo era. Había gente que tenía la intención de colocarlo como noticia; deberían explicar por qué lo hacen generando bulos ellos mismos. En unos años, se sonrojarán. Yo prefiero ver televisiones que sorprendan, honestas y que apuesten por la información sin dejar pasar un bulo. No es fácil en este país”.

Los números se han disparado desde la llegada de Intxaurrondo al formato. Esta temporada, La hora de la 1 lleva un 18,8% de cuota y 375.000 espectadores, muy superior a los rivales. Si bien el espacio no coincide en todas sus franjas, supera holgadamente a Aruser@s, en La Sexta, a Espejo público, en Antena 3, y también a la antigua reina de las mañanas, El programa de Ana Rosa, que se conforma con un 12,2% y 304.000 espectadores tras los cambios de parrilla de Telecinco. Hace dos décadas, el canal de Mediaset marcaba 25% de share y superaba el millón de espectadores.

Grabación del programa 'La hora de La 1', el pasado 20 de abril en los estudios de Prado del Rey. JAIME VILLANUEVA

Intxaurrondo, atacada personalmente y criticada en numerosas ocasiones por el PP y Vox por rótulos y comentarios, cree que, al alcanzar esos datos, “hay mucha gente con ganas” de imputarle “bulos que no existen”. “Parece que utilizarán todo tipo de armas para intentar tumbar a un rival televisivo. Pero nuestro objetivo es el espectador, no batir a la competencia, porque eso ya está conseguido hace tiempo”, explica. El PP, por ejemplo, asegura Intxaurrondo, “vetó La hora de La 1” tras su encontronazo con Alberto Núñez Feijóo. “Les invitamos cada semana. Tendrán que explicar su boicot. Su obligación es rendir cuentas e incumplen su trabajo. Quizás no puedan responder a preguntas incómodas que ellos mismos se hacen”.

Este enfoque logra unos datos que la televisión pública no alcanzaba desde la temporada que acabó en 2006, meses después de que Ana Rosa Quintana aterrizara en las mañanas. Entonces, el matinal de La 1, Por la mañana, lo presentaba Inés Ballester. Después pasó a manos de Pepa Bueno e Inmaculada Galván con Esta mañana, para ser sustituido tras una temporada por Las mañanas de La 1 de Mariló Montero, de 2009 a 2016. La navarra se despidió con un 7,6% de cuota. “El éxito no es superar el 20%, es hacerlo hablando de la tensión diplomática en el estrecho de Ormuz con un catedrático de derecho internacional”, se sorprende Intxaurrondo. “La sociedad demandaba expertos e información, y no una tertulia polarizante, personalizada y llena de estereotipos”, añade.

“A las 3.15 termino de desayunar; a y 20, leo periódicos; a las 4.20, voy a la tele. 4.50, llego; 5.05, tengo una reunión; seis, estamos escribiendo; siete, media hora de maquillaje y peluquería; 7.30, me visto en un máximo de siete minutos. Cuando me siento, estoy totalmente protegida”, narra de carrerilla.

La realización en la grabación del programa 'La hora de La 1', el pasado 20 de abril en los estudios de Prado del Rey. JAIME VILLANUEVA

Desde las cinco, el equipo ha ido llegando escalonadamente para tenerlo todo listo. “Se hace reunión de escaleta el día anterior, pero como últimamente todo es internacional, tenemos que cambiarla entera por la mañana”, cuenta, mientras el engranaje funciona, Natalia García, subdirectora que conecta con Intxaurrondo desde una redacción de más de 20 periodistas y decenas en delegaciones. “No podemos dar explicaciones muy largas a Silvia porque siempre está con el micrófono abierto. Le decimos: di sí o no con la cabeza. Tenemos la confianza y sabemos lo que queremos. Es muy difícil pillarla en un renuncio, la dejas y sigue sola”, explica sobre esta conexión con Intxaurrondo, que, tras grabar, pone todo el peso en el equipo: “Mientras disfrutamos, están a tope. Nunca te sientes sola. Nadie que entre en el control de realización puede pensar que lo hago yo”.

Ese engranaje acaba en ella, que permanece en todo momento atenta a lo que pasa a su alrededor. Mientras escucha a los contertulios debatir, la presentadora se comunica por WhatsApp cuando no le pillan las cámaras. Sin publicidad, todo se sucede sin pausa en este plató que ocupa una parte del Estudio 1 de Prado del Rey. No hay descanso desde las 07.50. Arriba, entre bambalinas, la redacción trabaja sin parar para unir tema tras tema y conectarse con los periodistas en la zona: Bárcenas declara, entrevista a la ministra Elma Saiz por la regulación de inmigrantes, María Corina Machado en España, la guerra de Irán, Israel, Móstoles… En pantalla hay siete conexiones simultáneas.

Silvia Intxaurrondo, tras la grabación del programa 'La hora de La 1', el pasado 20 de abril en el Estudio 1 de Prado del Rey. JAIME VILLANUEVA

“Hemos ido muy poco a poco, y tenemos la credibilidad”, explica García, que lleva trabajando en la mañana desde 2018, antes de Intxaurrondo. Reconoce que “todo está ya muy engrasado tras tantos años”, aunque sí hubo cambios con la llegada de la presentadora y al pasar la redacción directamente a TVE, sin productoras externas: “Se reforzó todo. Ahora intentamos contar las cosas despacio. El público sabe lo que quiere, y cuando metemos otro contenido que no son noticias, no responde. Es un momento político clave y nuestro espectador no tiene nada que ver con el del resto de matinales”. ¿Cómo se hace para no repetir la fórmula en La 1, hoy repleta de tertulias políticas? “El resto se produce en magazines con otras productoras, pero a veces es inevitable repetir. A veces el protagonista es el que es”, explica García. “Nuestro programa tiene un ADN distinto, netamente informativo. No nos quedamos en la batalla de presentar cualquier asunto y debatir. Las tertulias que no profundizan y sin expertos, no me interesan”, apunta Intxaurrondo, que dice que, pese a este éxito, “la información honesta no es un ciclo”.

García también se despierta a las 03.30 desde hace una década, algo que Intxaurrondo recuerda que necesita disciplina: “Yo me debería dormir antes. Ahora me estoy acostumbrando, aunque nunca lo asimilas del todo. Intento no irme a la cama después de las 21.30, pero siempre hay una distracción, un ‘hostia, el insta’, ‘cuál es la última hora’, o ‘el petróleo y Ormuz cómo siguen”. Las noticias siempre le han desvelado, pero esta periodista que empezó en radio sigue divirtiéndose: “Me lo paso muy bien en el programa, y las noticias son mi vida. El concepto de desengancharse se ha metido con calzador en la profesión. Pero en el equilibrio está la virtud, porque un periodista tiene que vivir la vida para narrarla, debe entender cómo influyen las noticias, ser un ciudadano. Así contará cómo afectan a todos”.

Grabación del programa 'La hora de La 1', el pasado 20 de abril en los estudios de Prado del Rey. JAIME VILLANUEVA

La periodista, que fue expulsada de Telemadrid tras una incómoda entrevista con la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, se ofende al ser preguntada hoy por si su puesto peligraría de haber cambio de Gobierno: “Me llama la atención que hayamos digerido que, si cambia, se vaya a aniquilar al equipo que hace líderes los programas de La 1. Yo no lo he digerido, y creo que debería haber preguntas incesantes a quienes lo dicen públicamente, y además con violencia. La sociedad y los medios no pueden tolerarlo. Yo miedo no tengo. Ante la barbarie, nunca”. Y deja otro mensaje para personajes como Vito Quiles: “Nunca hablaría ni invitaría a quien solo inyecta odio, y de momento nos va bien”.