Muere el periodista José Antonio Pardellas, autor de la coletilla “una hora menos en Canarias”

Fue director de RNE en Canarias entre 1981 y 1994 y ganó el Premio Ondas a la trayectoria y al mejor locutor de radio

En España, no hay boletín de noticias en radio o televisión que, tras dar la hora a sus oyentes, no añada: “una hora menos en Canarias”. El jueves murió a los 88 años José Antonio Pardellas, el periodista que se empeñó en utilizar esa coletilla hasta generalizarla.

Según han confirmado a Efe fuentes de su familia, el veterano comunicador ha fallecido en Tenerife, donde residía. Nacido en Vigo en 1938, Pardellas estudió Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna y comenzó a trabajar en el mundo de la comunicación en 1958, en Radio Juventud de Canarias.

En 1964, ganó una plaza por oposición en Radio Nacional de España (RNE), cadena pública a la que dedicó el grueso de su carrera y que dirigió en Canarias entre 1981 y 1994. En ese periodo, pilotó la fusión en las islas de Radio Nacional de España y Radio Cadena Española, proceso del que luego se encargó para todo el país, como director de Emisoras Territoriales.

Referencia para varias generaciones de comunicadores, Juan Antonio Pardellas es padre de otro veterano periodista canario, Juan Manuel Pardellas, excorresponsal de EL PAÍS en las islas, exdirector de Diario de Avisos y director general de Comunicación del Gobierno de Canarias entre los años 2019 y 2023.

Pardellas presentó desde las islas para toda España programas como Españoles en la mar (también para el mundo a través de Radio Exterior) y Revista de Historia, de Radio 3. Pero, sobre todo, se le recuerda como el padre del “una menos en Canarias”, latiguillo que popularizó en su etapa en el programa Protagonistas, de Luis de Olmo, al empeñarse en usarlo que cada vez que mencionaba la hora para hacer ver la singularidad de las islas.

El propio Del Olmo relata el origen de esa apostilla en el libro Luis del Olmo, Protagonista: “Nuestro corresponsal en Tenerife, Pardellas, me anunció el desconcierto que provocaba el programa por las horas peninsulares que marcaba el desarrollo del mismo. Así se nos ocurrió hablar de una hora menos en el archipiélago”.

Entre otros reconocimientos, Pardellas había recibido a lo largo de su carrera el Premio Ondas a la trayectoria y al mejor locutor de radio (1978) y el Premio Canarias de la Comunicación (2010).