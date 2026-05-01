Jordi Évole, el primer invitado de Atresmedia en ‘La revuelta’: “Hay tensiones porque TVE está copiando toda la programación de La Sexta”

La visita de este jueves de Jordi Évole a La revuelta fue un hecho histórico dentro del programa de TVE. El presentador de Lo de Évole fue la primera persona de Atresmedia en acudir al formato de La 1, como se encargaron de destacar desde su aparición sobre el escenario. “Temía que viniese un helicóptero de la fuerza aérea de Antena 3″, bromeó Broncano cuando Évole, que acudía a promocionar el documental Sidosa, ya estuvo sobre el escenario del programa.

“¿Te han sellado el visado? ¿Has avisado?“, insistía Broncano después de que Évole tocara el bombo del programa al grito de ”¡Atresmedia, Atresmedia!“. El presentador de La Sexta explicó que había pedido permiso a José Antonio Antón, director general del grupo. ”Le dije, me ha llamado David para ir a La revuelta, y me dijo que sin problema".

La relación entre TVE y Atresmedia fue el tema del arranque de la entrevista. “Hoy es un día en que las relaciones se pueden normalizar”, hizo hincapié Broncano. “Yo nunca las he tenido no normalizadas, si alguien no las tiene normalizadas, es su problema”, contestó Évole. “Pero a nivel institucional, entre compañías, sí que la situación es tensa”, añadió Broncano. “Claro, hay tensiones, porque si Televisión Española está copiando toda la programación de La Sexta...”, remató Évole, soltando un dardo envenenado en el que no quiso profundizar a pesar de la insistencia de Broncano, que terminó señalando el fichaje de Marc Giró por La Sexta como ejemplo de que se trata de algo recíproco.

“Creo que esto debería ser más normal de lo que es. Para mí, no debería ser noticia que yo esté en un programa de TVE, y menos en La revuelta. Pero es verdad que esto pasa poco”, dijo Évole, quien desde el principio del programa contestó a las preguntas de Broncano sentado ante el peligro de que sufriera algún ataque de cataplexia. “Eres el primero que vienes”, apostilló Broncano. “Alguien tiene que abrir el camino”, contestó Évole. “Es la televisión pública, que por definición, tiene que ser abierta a todo el mundo”, remató Broncano.

La polémica en realidad venía de atrás y tiene a El hormiguero como otro protagonista. En una entrevista de Évole con EL PAÍS a principios de 2025 se le preguntó a dónde iría antes, a La revuelta o El hormiguero, Évole aseguró: “Yo pertenezco al grupo Atresmedia, grupo al que me siento absolutamente vinculado y al que estoy encantado de pertenecer y con el que he trabajado siempre con una enorme libertad. Así que debería ir a El hormiguero, un programa al que he ido durante muchísimos años”. Y siguió: “Estaría encantado de ir. Hace dos años que no voy. Pablo no me llama. Me sorprende porque habíamos tenido mucha sintonía siempre que nos habíamos visto en plató, pero no se está dando. Todo el mundo tiene derecho a llevar a su programa a quien le da la gana, empezando por Pablo Motos”. Esta visita a La revuelta confirma que continúa la tensa relación entre Évole y Motos.

Durante su entrevista en La revuelta este jueves, no solo se promocionó el documental Sidosa, conducido y producido por Évole y que cuenta con la participación de Atresmedia, sino que también se mencionó la entrevista que este domingo emitirá Lo de Évole con el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

A lo largo del programa, Évole sufrió varios amagos de ataques de cataplexia, el trastorno neurológico que padece desde hace años y que se caracteriza por episodios repentinos de pérdida de tono muscular y que suele desencadenarse ante emociones intensas. Durante uno de ellos, Broncano bromeó con la situación: “Era una trampa traerlo a TVE para matarlo”, lo que provocó que se alargara aún más el ataque.

Al final del programa, y tras marcharse Évole del escenario, Jorge Ponce regresó para cumplir con un deseo del presentador de La Sexta: recuperar su vieja costumbre de aparecer en el escenario tras irse el invitado para criticarle a sus espaldas. “Es la primera persona con buffering. ¿Has visto cuando intentas ver un vídeo de YouTube en un ascensor, que se queda así y luego arranca otra vez?“, bromeó Ponce con el trastorno del presentador. ”¿Y sabes quién puede tener la enfermedad de Jordi? Ana Rosa Quintana, pero como lleva sin reírse desde el 98...“, remató, repartiendo también a Mediaset justo al final del programa.