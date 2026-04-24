Carles Tamayo se convierte en especulador inmobiliario en ‘Se nos ha ido de las manos’: “Les vamos a duplicar y triplicar el alquiler”

“Entre canapés, mercadeamos con la vida y el futuro de las personas como si fueran un producto más”. El youtuber Carles Tamayo saltó este jueves al prime time de La 1, después de lanzar en 2024 el rompedor documental Cómo cazar un monstruo en Amazon Prime Video, para analizar con su particular estilo el problema de la vivienda en España, su primer reportaje para el programa Se nos ha ido de las manos.

El catalán introdujo el problema contando su caso particular y cómo le recomendaban poner su piso de Madrid en alquiler a más de 1.500 euros (con una hipoteca de solo 500 euros) para hablar de los problemas que acarrea el mercado de los rentistas y especuladores inmobiliarios. Así, después de que le dieran varios portazos para conocer la realidad desde dentro de quienes alquilan varios pisos, el equipo del programa decidió crear su propia empresa desde cero para convertirse en un fondo buitre.

Esa idea, además de a diseñar una identidad corporativa para Voltor & Voltor y a conocer los detalles de la vida empresarial, les llevó a conocer los casos particulares de los vecinos que estaban asfixiados por las condiciones, y, en particular, a indagar en las empresas que en ferias de vivienda compran edificios enteros con inquilinos dentro. “Les vamos a duplicar y triplicar el alquiler para que los inversores saquemos rentabilidad”, anunciaba Tamayo en el programa producido por RTVE, Grábalo Todo y Bambú Producciones, apuntando que salía más barato a un fondo buitre comprar estas propiedades que a cualquier particular.

“Usamos eufemismos que buscan normalizar que siempre hay que ganar más dinero, a toda costa”, concluía en su investigación. “Parece que nunca es suficiente. Lo más inquietante no es que nos vendan que es normal, sino que lo hayamos normalizado como sociedad. En mi opinión, esta búsqueda del beneficio a cualquier precio tiene un coste excesivo: como sociedad se nos ha ido de las manos”.

Se nos ha ido de las manos, que comenzó a las 23.40 (casi late night) tras La petanca del año de La revuelta, fue tercera opción de la noche en audiencias, con un 8% de cuota de pantalla y 540.000 espectadores, cuatro puntos de share por debajo de la media de La 1 y por detrás de la gala Supervivientes en Telecinco (15,8% y 936.000 televidentes) y la serie de Antena 3, ¿A qué estás esperando? (9,7% y 828.000). El primer programa se ubica en un esfuerzo por TVE por hablar del tema de la vivienda, que continuará el miércoles que viene con El juicio de José Luis Sastre en La 2.