Los creadores de ‘podcast’ son las nuevas estrellas del pop... a su manera: las giras en directo que impulsan a la industria del audio

Del especial en teatro de ‘Sastre y Maldonado’ a las voces femeninas de Radio Primavera Sound y festivales como Estación Podcast. El mercado de eventos en vivo también crece entre los proyectos sonoros

El mercado de la música en vivo se ha disparado. Su facturación anual se ha duplicado en comparación con los años anteriores a la pandemia del coronavirus. Guardando las distancias, la industria del podcast en directo también ha crecido, aunque venda tickets entre 15 y 20 euros en vez de los cientos de euros que cuesta ver a Shakira, Bad Bunny o Rosalía, y llene recintos más modestos, sus entradas también se agotan en cuestión de minutos. En vez de estadios, ocupan espacios culturales o pequeños teatros. Y está bien así, comentan quienes se dedican a trasladar a las grandes voces de la industria sonora a eventos en vivo.

“Somos promotoras como si lo fuéramos de conciertos. Alquilamos una sala, hacemos la producción y vendemos nostras mismas las entradas”, comenta a EL PAíS en conversación telemática Clara Narvión, quien dirige junto a Izaro Bo Radio Primavera Sound. Como desvela su nombre, el proyecto nació al abrigo del célebre festival de música. Pronto, este brazo sonoro comenzó a producir podcasts. Desde el inicio, abrió un espacio en Barcelona, “un miniteatro que estaba pensado para hacer comunidad, más que para monetizar”, apunta Narvión.

El 'podcast' 'Sabor a Queer', en directo y con público durante la edición 2025 de Estación Podcast. Estación Podcast

La segunda forma de ofrecer podcasts, explican desde este sello, es la de ser reclamados por una marca, festival privado u organismo público y recibir un caché a cambio. “Contratan a los podcasters como quien contrata a una banda de rock, no hay riesgo de inversión por nuestra parte y llegamos a lugares maravillosos. Desde la Cartuja de Sevilla, al festival de poesía Marpoética en Marbella, el Grec de Barcelona, la Fundación Miró...“, comenta Narvión. Entre los de producción propia y los contratados, en 2025 Radio Primavera Sound ofreció más de un centenar de podcasts en directo. “De todos modos, de momento solo con los directos no podríamos vivir”, confiesa su responsable.

Podium Podcast también diversifica su oferta en vivo. En diciembre de 2025, Sastre y Maldonado celebraron con gran éxito de convocatoria y de forma puntual la grabación de uno de sus episodios en el Teatro Fígaro de Madrid en colaboración con SMedia, compañía líder en la producción escénica. Fue el más consumido de su historia, con más de 300.000 escuchas. Mientras que otros de sus títulos, como Delirios de España, permiten tener un espectáculo derivado a partir del contenido original que se crea para girar por España, explica Alejandro Rodríguez, director audiovisual de radio de Prisa Media. “Ahora, cuando planteamos nuevos productos, sí que nos imaginamos cómo podemos llevar eso al formato evento, al formato físico. Pero no todos los títulos son escalables al directo, por muy exitosos que sean. Por ejemplo, el de Vicky Martín Berrocal, es muy escuchado, pero consiste en crear una conversación íntima con sus invitados, algo que se perdería en una sala llena de gente”, explica.

Otro ejemplo claro de esta evolución en paralelo de la industria de la música y la del podcast conversacional tiene nombre propio: Carlos Galán. El promotor musical y fundador del sello de música independiente Subterfuge Records, que en un momento dado también diversificó su actividad para lanzar podcasts, es el responsable del festival Estación Podcast, cuya próxima edición se celebra este mes de mayo. Se suma a otras iniciativas como Podcasts Days para reunir a la industria sonora y a sus seguidores al menos una vez al año.

“En torno al año 2008, de repente el negocio de la música se rompe. La venta del formato desaparece prácticamente y lo digital en este momento no daba absolutamente nada. Siempre cuento que la primera factura que hicimos a Spotify por nuestros artistas musicales fue de un euro”, recuerda Galán. La discográfica saltó al podcast en 2019 con Subterfuge Radio y, poco después, llegó una pandemia que puso a esta industria en jaque. Por un lado se disparaban las escuchas por el encierro, pero no se monetizaba. A partir de 2021, el directo, como había ocurrido una década antes con sus músicos, fue una forma de solventar ese problema.

“Son eventos que crean conexión entre audiencia y creador de contenido, como ocurre con los grupos de música. Por ejemplo unos gallegos como Coral do Rego y Yayo Freijo (creadores de Sofá, manta y crimen) triunfan cada vez que pasan por Madrid”, argumenta Galán. Llegaron por vez primera al Palacio de la Prensa de Madrid una noche de Halloween y llenaron el recinto, al que regresan en mayo dentro del programa de Estación Podcast. El festival suele traer al Círculo de Bellas Artes de Madrid a estrellas de la industria sonora latinoamericana, en el que es a menudo su primer contacto directo con la audiencia española. Así ocurrió con Se regalan dudas, de las mexicanas Leticia Sahagún y Ashley Frangie.

“Los directos que se celebran de forma puntual exigen mayor labor de producción y suelen ser menos rentables que los que giran por España, pero se realizan para celebrar ese sentimiento de comunidad”, desvela Alejandro Rodríguez.

Galán pone los pies en la tierra a esta nueva industria: “Los podcasts ya tienen más memes y virales que nadie, todo el mundo tiene uno, pero sigue siendo un mercado muy chiquitito y en desarrollo”, afirma. Algunos de estos podcast han llegado a grandes recintos. “¿Quién no quiere fardar de que ha estado en el Wizink Center? Aun así es bastante probable que este tipo de eventos funcionen mucho mejor en recintos más culturales, más pequeños. Al final no puede perderse esa cercanía que tiene, como pasa en la radio“, apunta el promotor.

Crear comunidad y experiencias únicas

A Radio Primavera Sound le funciona el nicho. En su caso, el de voces femeninas brillantes y críticas. Uno de sus podcasts con los que Radio Primavera Sound hace de forma habitual directos de pago es Salsa Romesco, un consultorio LGTBIQ+ que funciona como punto de partida para hablar sobre salud sexual, roles de poder y tipos de relaciones sexo-afectivas. También gira a menudo Ciberlocutorio, en el que Andrea Gumes y Anna Pacheco abordan sus obsesiones y miedos junto a otros invitados y con la mirada puesta en el mundo virtual de Internet. Las periodistas Begoña Gómez y Noelia Ramírez dirigen y presentan Amiga, date cuenta, en el que analizan y bautizan fenómenos pop a través de la sociología.

Y uno de sus grandes éxitos en directo es Las hijas de Felipe, una mirada pop al Barroco que fue una de las primeras propuestas en el mercado español en triunfar en vivo. Carmen Urbita y Ana Garriga, madrileña y salmantina de 34 años, están doctoradas en Literatura Barroca en la universidad de Brown. Su pasión común es Santa Teresa de Jesús y el resto de mujeres del Barroco. Su podcast gira en torno a los cotilleos, las anécdotas de la época, además de la reivindicación feminista, con múltiples tintes sociales en una parte poco explorada de la historia.

Estación Podcast también intenta promover la industria del audio en directo más allá de su cita anual de mayo con eventos locales. Ya ha organizado varias ediciones del ciclo Madrid al Habla y ha lanzado Podstars en colaboración con Ámbito Cultural, donde creadores de distintas temáticas compiten por convertirse en el podcast revelación de la escena madrileña. “Tener un público marcado ayuda. Y algunas de nuestras creadoras han desarrollado una fórmula que es concebir un contenido que es únicamente para directo que no se sube a Internet y que cuenta con una producción más extensa y con un punto escénico”, apunta Izaro Bo, quien también dirige Radio Primavera Sound. “En nuestro caso, la mayoría de la audiencia son chicas, que acuden a conocer a las voces que escuchan pero también a conocerse entre ellas. Hacen comunidad en la platea”, prosigue Narvión, quien celebra que sus distintas creadoras de contenido se unan a veces para fusionar sus distintos podcasts en un mismo directo. Es otra forma de ofrecer contenido exclusivo a sus seguidores. Por ejemplo, Punziber unió a Punzadas Sonoras con Ciberlocutorio.