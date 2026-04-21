‘Zero dramas’ de Loles León salta este martes a La 1 para hacer tándem con Henar Álvarez frente al estreno de Marc Giró en la Sexta

La cadena pública también anuncia el día de llegada a La 1 del programa de investigación de Carles Tamayo, ‘Se nos ha ido de las manos’

TVE vuelve a dar un giro a su programación con un nuevo salto de La 2 a La 1. Esta vez es Zero dramas, el programa de debate presentado por Loles León, el que llega a la primera cadena. Se emitirá este martes tras Al cielo con ella, de Henar Álvarez, que hizo lo propio hace dos semanas. De esta forma, se crea un tándem femenino el día que Marc Giró estrena su programa Cara al show en La Sexta, tras su salida de La 1.

Esta nueva entrega de Zero dramas llegará con novedades, ya que la actriz Mónica Cruz sustituye a la influencer Marina Rivers como mano derecha de Loles León. En esta entrega, participarán Antonio Resines, Carmen Morales y Gonzalo Miró, que debatirán sobre la tendencia a la sologamia. El espacio contará con el testimonio de Vanessa García, quien celebró una boda consigo misma hace tres años. Los invitados también charlarán sobre la “infidelidad financiera” y los límites éticos de la edición genética.

De esta forma, TVE sigue apostando por construir una oferta en prime time de La 1 y La 2 que se complementen la una a la otra, como explicaba este lunes su director, Sergio Calderón, durante la presentación de El juicio, de José Luis Sastre, que este 29 de abril llega a las noches de los miércoles de la segunda cadena pública.

Atresmedia neutralizó el éxito de Late Xou de Marc Giró, otro de los programas de La 2 que llegaron con éxito a La 1, fichando al comunicador para La Sexta con un programa muy similar al que venía haciendo en la pública, bajo el provocador título de Cara al show.

Tamayo, en La 1

El programa de investigación de Carles Tamayo (Cómo cazar a un monstruo), llegará este jueves 23 de abril justo después de La revuelta, con el título Se nos ha ido de las manos. En esta primera entrega, el espacio se centrará en la crisis de la vivienda.

Cada capítulo analiza temas normalizados sin cuestionar. Tamayo y su equipo investigarán sobre el asunto e intentarán plantear soluciones sencillas a problemas complejos, mientras descubren hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa.