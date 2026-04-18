Jorge Fernández, 20 años en ‘La ruleta de la suerte’: “Estoy muy a gusto encasillado”

El presentador Jorge Fernández, el 9 de abril en las instalaciones de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes.

El concurso de Antena 3 cumple dos décadas en su actual etapa y su presentador no ha faltado ningún día a su cita diaria con el público. “Nunca he tenido sustituto, no me apetecía que nadie estuviera en mi lugar”, dice

Este sábado 18 de abril se cumplen exactamente 20 años desde que La ruleta de la suerte empezara a girar en Antena 3 en la actual etapa del concurso. Y todas y cada una de esas emisiones en estas dos décadas han tenido un mismo presentador, Jorge Fernández (Alicante, 53 años). Antes de comenzar la entrevista, sentado a los pies del panel del concurso y con el plató a media luz, presume de cuota de pantalla: “Todos los días logramos el share más alto de toda la televisión y no se le da la importancia que tiene”.

Pregunta. ¿Recuerda cómo llegó aquí hace 20 años?

Respuesta. Claro. Me llama mi repre y dice que tiene una noticia buena y otra mala. La buena es que Antena 3 quiere que presente un programa y la mala es que es La ruleta de la suerte [ríe]. Era media hora, además invadíamos el plató de María Teresa Campos, porque no tenía muy buena pinta en un principio. Era una prueba, de 12.30 a 13.00, me acuerdo. Yo dije “voy a hacerlo muy bien porque, como lo van a quitar, para que me den otro programa en Antena 3 y empezar con buen pie en esta casa”. Y mira qué visionario.

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P. ¿No hubo casting, estaba adjudicado a usted directamente?

R. Hice un casting para hacer Pasapalabra, tenía muchas posibilidades de ser su presentador en Antena 3 después de Silvia Jato. Al final decidieron que Jaime Cantizano se quedara en Pasapalabra y yo en La ruleta. Mejor, porque luego Pasapalabra se fue a Telecinco, y yo me quedé aquí.

P. Muchas veces le han preguntado si no teme encasillarse, pero 20 años después ya está encasillado del todo…

R. Pero para mí es una recompensa. Poder estar en la televisión 20 años seguidos con el mismo programa, en contra de lo que la gente pueda pensar, es una gozada. Y como tenemos la suerte de que este programa cada día es diferente, con tres concursantes y tres situaciones diferentes. Yo voy sin guion y sin saber los paneles ni nada. Eso hace que tengas mariposillas y todo salga espontáneo. Te da tranquilidad controlar tanto el programa. Esa zona de confort de la que dicen que hay que salir… igual hay que salir de ella, pero en el trabajo está muy bien estar así. Yo estoy muy cómodo, estoy muy a gusto encasillado.

P. ¿Qué tiene La ruleta, un formato que ha durado tantos años, para seguir ahí?

R. Es un programa que ha tenido un montón de presentadores desde la primera, Mayra Gómez Kemp, se ha emitido en diferentes fases, y antes de esta etapa pasaron 10 años sin emitirse. El último había sido Carlos Lozano en Telecinco, que no llegó ni a un año en antena. Lo cogimos 10 años después y llevamos 20 seguidos. Hemos sabido entender bien el formato, hemos entendido el público al que va dirigido, el equipo sabe lo que tiene que hacer… Cuando un tren va sobre carriles, no descarrila.

Jorge Fernández lleva 20 años presentando 'La ruleta de la suerte'. Jaime Villanueva

P. Y como presentador, ¿con qué tecla ha dado para mantenerse aquí tanto tiempo?

R. Vi un montón de programas, incluso el americano, para ver cómo lo hacían, y tenía claro que no me tenía que parecer a nadie. Que era ritmo, ritmo, ritmo, y sobre todo, naturalidad y espontaneidad. Tiene que llegar al espectador de la forma más normal y natural posible, y aunque me equivoque, intento no parar el programa, yo siempre digo que sigan grabando.

P. ¿Ha evolucionado como presentador en estos años? ¿Se ven en grabaciones antiguas?

R. He evolucionado un montón. No me gusta verme, pero de vez en cuando lo hago para subsanar errores. Cada verano pienso en lo que podría mejorar, si me atasco en cosas, qué puedo cambiar… Ahora tengo el reto de no equivocarme mientras hablo, no trabarme. Pequeños cambios que igual la gente no nota, pero yo sí. Incluso intento ser más amable con los concursantes. Hubo una época en la que me daba rabia cuando caían en Pierde Turno y les echaba la bronca. Ahora estoy más amable, me cabrean menos las cosas. Hago los deberes todos los años.

P. No le han sustituido ninguna vez en estos 20 años.

R. No, y eso que estuve enfermo y el médico me dijo que tenía que parar, pero yo dije que aquí no. Paré todo lo demás, le dije a mi repre que no me consiguiera ningún bolo, ni publicidad ni nada, pero el programa lo quería grabar yo. No me apetecía que nadie estuviera en mi lugar.

P. ¿Para que no le quitaran el sitio?

R. No tanto por eso. Es que el programa lo he hecho yo, no quería que nadie pudiera cambiarlo. Tiene una esencia que la cociné yo y quería que siguiera así. Y lo pasé mal, fatal, hubo momentos que lloraba en mi camerino, había adelgazado 13 kilos, me veía fatal. Pero salía y lo grababa. Incluso la cadena me dijo que me tomara unos meses de descanso y ponían a alguien, pero no quise. No quise la baja. He venido con el pie roto, la mano rota, enfermo… La única vez que dejé de grabar fue por mi hijo, que le operaron del ojo y tuve que estar con él, pero por mí, nunca, y he grabado en unas circunstancias… Me gusta ser responsable, y suspender unas grabaciones es fastidioso.

P. ¿Qué es lo que menos le gusta de la parte de atrás de la tele, lo que no se ve en pantalla?

R. No vivo nada de eso, la verdad, porque vivo en Bilbao. Hace mucho que no voy a fiestas, eventos, presentaciones… Solo a lo que me obliga la cadena. Trabajo en la tele, pero mi mundo no tiene nada que ver con la tele. Yo soy deportista que trabaja en la tele. Me gustan los deportes, mis amigos están ahí, hago esquí, bici, windsurf, tengo a mi familia y una vida muy sencilla. Creo que para estar bien en la tele y conservarte bien mentalmente, al salir del plató hay que quitarse el traje de presentador y ser la persona que siempre has sido y no seguir siendo el presentador de La ruleta cuando estás en la calle. Si no, te puede el personaje. Lo he visto en muchos compañeros que tengo y he tenido, les come el personaje. Yo al salir de aquí, se acabó, no busco nada que no esté relacionado con la tele.

“Nunca he tenido sustituto, no me apetecía que nadie estuviera en mi lugar”, dice Jorge Fernández. En la imagen, el presentador en las instalaciones de Atresmedia. Jaime Villanueva

P. ¿Ha hecho muchos sacrificios por trabajo?

R. No. Bueno, elegí vivir en Bilbao en vez de Madrid, el sacrificio mío es ir y venir todas las semanas, pero es algo elegido. Llevo más de 25 años viajando todas las semanas Madrid-Bilbao, Bilbao-Madrid. A veces ahora me pesa un poco, pero cuando llego allí, me compensa.

P. ¿Ha tenido algún compañero presentador como referente en su carrera?

R. Hace ya mucho que no los tengo, pero cuando yo empecé para muchos presentadores de concursos era un referente Jesús Vázquez. Era dios en el mundo del entretenimiento, empezó a vestir de forma más diferente, más transgresora… Es un tío 10 con el que me llevo genial, es un icono de la televisión.

P. ¿Por qué no hay apenas presentadoras mujeres de concursos en España?

R. ¿No las hay? Sí hay, ¿no?

P. No tantas como hombres.

R. ¿Y por qué no hay más hombres haciendo programas matinales? La verdad es que no lo sé, pero sí que los matinales han estado copados por mujeres, y los concursos… pues no sé, no te sé decir. Entiendo que las cadenas hacen estudios de mercado, ellos tendrán la contestación. No me he parado a pensarlo, pero es verdad que no hay tantas, ahora que lo pienso.

P. Muchas veces se cuestiona el papel de azafata de Laura Moure en el concurso. ¿Cree que su rol está justificado en 2026?

R. Entiendo lo que dices. Laura es una parte superimportante del programa. Es copresentadora, tiene contrato de copresentadora. Tiene el micro abierto, habla cuando quiere, despide, tiene su papel. El programa hace 20 años vino impuesto así. Dudo que el formato original americano nos dejara hacer este programa sin una persona en el panel. Hemos intentado integrarla y que no sea una azafata, sino una presentadora y tenga su presencia importante en el programa. Entiendo que haya gente que lo pueda cuestionar, y sé que es un tema más espinoso, pero prescindir de ella sería una faena para todo el equipo, y para ella, porque, lo más importante de todo, ella quiere estar aquí.