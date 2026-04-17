‘El intermedio’ celebra dos décadas y Pedro Sánchez no se lo pierde: “20 años de vacaciones pagadas”

El programa de La Sexta presentado por El Gran Wyoming emite un especial más largo desde Florida Park que se convierte en su emisión más vista desde 2024

No hay muchos programas en televisión que puedan decir que superan las dos décadas con un formato que casi no ha cambiado desde que se lanzara su propio canal. El intermedio lo lleva haciendo desde que comenzaron las emisiones de La Sexta, en abril de 2006, y el equipo del informativo humorístico de El Gran Wyoming lo celebró este jueves con una gran fiesta en el madrileño Florida Retiro con una emisión especial más larga e incluso un mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calcó los tirantes del presentador para la ocasión: “Aquí el que marca tendencia eres tú”.

“A este ritmo celebramos juntos los 25 años de El intermedio, tú en la tele y yo en La Moncloa”, le dijo el presidente en un mensaje grabado, mientras que políticos como el diputado de ERC Gabriel Rufián, la ministra de Sanidad, Mónica López, el ministro de transportes, Óscar López, o el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sí que acudieron al directo para participar en varias secciones del programa.

El espacio, que se alargó hasta las 23.50, mucho más que el habitual access prime time, marcó el mejor dato de audiencia desde 2024 y la mejor cuota desde 2022, con un 10,2% y 1.128.000 espectadores de media, superando a La 1 y a la oferta en horario de máxima audiencia de Antena 3. Además, incluyó actuaciones de Kiko Veneno o Ana Belén y Víctor Manuel e invitados como Santiago Segura, Miguel Ríos, Ada Colau o el juez Baltasar Garzón.

El periodista Iñaki Gabilondo preguntó a El Gran Wyoming, con 70 años, lo que había significado para su carrera este programa, y el humorista fue claro: “20 años de vacaciones pagadas, lo digo con toda sinceridad. Yo nunca he estado en un sitio donde trabaje menos, también porque el equipo me quería quitar de en medio, porque soy muy pesado. Me dijeron: ‘No vengas’. Soy puramente el presentador, y me llevo todo el mérito del programa y el 80% del presupuesto”, bromeaba junto a su copresentadora, Sandra Sabatés.

El especial dio comienzo con un monólogo en el que el presentador cuestionaba la frase con la que comienza cada programa: “Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad“... ”¿Qué es la verdad?“, replicaba Wyoming: ”Es un concepto que ha cambiado mucho. En 2006, no había redes sociales, eramos tan ingenuos que creíamos en verdades como que Franco era un dictador, que las vacunas nos libraban de enfermedades, que la Tierra era redonda”, ironizaba antes de hablar de temas de actualidad como los políticos españoles que se “bajan los pantalones” ante el presidente de EE UU, Donald Trump, “un perverso polimorfo” o la situación de Gaza.

Este año, El intermedio ha alacanzado una media de 6,7% de cuota de pantalla y 848.000 espectadores, logrando sobreponerse a los efectos de la batalla entre El hormiguero y La revuelta, que en un primer momento le hizo bajar sus datos. “Seguiremos contando la verdad durante 20 años más”, concluyó antes de reunirse con el equipo de colaboradores que incluye a Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juarez, Thais Villas o Cristina Gallego.