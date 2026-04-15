Hijas de inmigrantes criadas por ‘tatas’ españolas: el ‘podcast’ que recupera las historias ocultas de una generación

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Mi familia española es un podcast que hace honor al género documental, porque descubre al oyente vivencias que quizá no sabía que existían. Su responsable es la novelista gráfica gaditana de origen chino Quan Zhou (@gazpachoagridulce), autora de Gazpacho Agridulce y Andaluchinas por el mundo, ambas editadas por la prestigiosa Astiberri. Ahora, explora en formato sonoro las historias olvidadas de madres migrantes y racializadas, de sus hijas e hijos y de las cuidadoras y niñeras españolas que tuvieron un papel central en su crianza.

El proyecto nació a partir de la vivencia personal de la ilustradora, criada por Loli durante tres años y a quien convirtió en uno de los personajes de sus conocidas novelas gráficas. Siguen en contacto, tres décadas después. “Este verano fui a presentarle a mi novio”, cuenta la creadora de este podcast.

Mi familia española es “la memoria histórica de la primera generación racializada en la España contemporánea”, como define su autora. Se compone de tres relatos preciosos con tres protagonistas femeninas. La primera de ellas es Sara Qiu, zaragozana hija de migrantes chinos. Mientras sus padres trabajaban largas jornadas en el restaurante Asia, fue cuidada por la familia de Victoria, su “abuela española”, de quien heredó la influencia del cristianismo.

Luego, la escritora y activista antirracista Desirée Bela-Lobedde, hija de Estrella, de la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial, y migrada a un pueblo de Cataluña, cuenta cómo fue criada por su “tata andaluza”. En las familias africanas, señala la protagonista, el amor se expresa de otra manera, más “funcional”. Aprendió otro lenguaje afectivo completamente distinto al del sur de España. Tuvo que comprender que podía esperar una cosa con su madre y otra con su tata, pero que no significaba falta de cariño por ninguno de los dos lados.

Y Valeria Claros, hija de migrantes bolivianos que llegaron a Madrid a principios de los ochenta, en un momento convulso en su país de origen. Ambos trabajaban de internos, así que fue cuidada por sus abuelos y después por Anabel, una joven española que se convirtió en su “tía postiza”. A la vez, la propia Valeria ejercía de madre de su hermano pequeño, Álvaro.

Quan Zhou con su 'tata' española, Loli.

El proyecto no para de crecer. En su web piden la colaboración de hijos de inmigrantes que en su día fueron cuidados por tatas españolas, para que les cuenten su historia. En iVoox puedes escuchar los episodios y Zhou, su responsable, está buscando productora para convertir Mi familia española en un proyecto audiovisual.

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