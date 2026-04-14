‘La isla de las tentaciones 10’ es líder de audiencia en su estreno con el 14,3% de cuota

No importa que La isla de las tentaciones ya lleve 10 ediciones en seis años (11 entregas si se tiene en cuenta La última tentación, con participantes repetidores). Todavía sigue siendo uno de los éxitos asegurados de Telecinco. El estreno de su décima entrega se saldó este lunes con un gran seguimiento y logró un 14,3% de cuota de pantalla, situándose líder de la noche. Una media de 1.226.000 espectadores vieron la llegada de las nuevas parejas a las paradisíacas villas donde serán tentados por solteros que pondrán a prueba su fidelidad.

Según los datos de la auditora Fifty5Blue (antigua Kantar Media) publicados por la consultora Barlovento Comunicación, el programa que presenta Sandra Barneda se impuso a la nueva emisión de MasterChef, que en La 1 logró un 11,4% de cuota y una media de 800.000 espectadores. También venció a la apuesta habitual de Antena 3 en los lunes, la serie turca En tierra lejana, que ganó por la mínima al concurso de La 1 con una media del 11,5% de cuota y 858.000 espectadores.

Con la incorporación de La isla de las tentaciones, Telecinco ha reorganizado su parrilla nocturna para que tenga presencia tres noches de la semana. Los lunes se emite en prime time, mientras que martes y miércoles también habrá contenido nuevo emitido entre las 21.45 y las 23.00 de la noche. Los martes, le seguirá Supervivientes: Tierra de nadie mientras que los miércoles será telonero de First Dates Gourmet.

Uno de los misterios del estreno de La isla de las tentaciones era la identidad de los cuatro solteros y solteras VIP, caras conocidas por los seguidores del formato que vuelven para tentar a los participantes. Este lunes quedó desvelado el secreto. Se trata en esta ocasión de David Vaquero (que ya había participado dos veces con pareja y lo hace por primera vez como soltero), Nieves (de la novena edición), Claudia y Óscar.

En cuanto a las parejas de este año, son Luis y Julia (un año de relación), Jose y Nerea (un año de relación), Álex y Ainhoa (un año y medio juntos), Atamán y Leila (11 años) y Christian y Mar (cuatro años). Durante el programa, hombres y mujeres vivirán separados en dos villas donde ellos estarán acompañados de ocho solteras y ellas convivirán con ocho solteros que tratarán de tentarles.