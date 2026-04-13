Marc Giró lleva a La Sexta lo que le hizo triunfar en La 1: “Es la primera vez en mi vida que he obedecido, y aquí estoy con un sueldazo”

Marc Giró está a punto de llegar a La Sexta. Eso lleva anunciando desde hace semanas Atresmedia. “Yo creo que habría un formato televisivo con un señor, un muñeco, que hace promoción de un programa que nunca llega: va a El intermedio, a El hormiguero, da una rueda de prensa, hace un TikTok, va a Ferreras... Y al final te jubilas y el programa no llega. Como Esperando a Godot en televisión”, bromeaba con su habitual humor y labia el presentador, que lleva fichado desde enero, en la presentación de este lunes en Madrid, donde se volvió a anunciar que el estreno sería “inminente”.

Las bases, eso sí, ya están asentadas para Cara al show, el programa semanal y con continuidad durante el año que se rodará en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa (él estipuló mantener su espacio en la radio y estar en Cataluña), donde se grababa Operación Triunfo. Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento del grupo, ha prometido que el fichaje “es clásico, pero revolucionario. Un late clásico en forma, pero no en fondo”. Giró dejaba claro, sin embargo, que, con su frescura a los 51 años, va a apostar por lo mismo por lo que era conocido en La 1: “Todo lo que a usted le gustaba de la anterior etapa, va a estar. Y espero que esté mejor porque les hemos pagado un poquito mejor”.

“Todos quieren vender un momento histórico y novedades. Pero yo voy a ser como ese mago que saca la chistera y sabes que va a tener un conejo, como ese libro que quiere el niño cada noche. O como ese perro que te saluda al llegar a casa y siempre hace lo mismo. Va a pasar lo que sabemos que va a pasar, pero te sigue haciendo ilusión. Yo soy el perro moviendo la cola”, anticipa.

Tanto se parecerá el nuevo Cara al show, que codirigirá con su marido Santi Villas (“detrás de un gran mariquita, siempre hay otro gran mariquita”, bromeaba Giró: “aunque en mi caso puede estar delante o detrás”), incluso comparte logo con Late Xou, y repetirán colaboradores como Yolanda Ramos y Pepe Colubi, con la incorporación del bailarín Nacho Duato, que tras sus comentadas declaraciones políticas en redes sociales se estrena en su faceta televisiva. “Es un tipo cosmopolita, ha estado bailando para la mejor gente y en los peores salones. Tiene una forma muy particular de contar las cosas, aunque se enrolla como una persiana, y no tiene pelos en la lengua. Va a ser problemático y genial”, apunta Giró, quien anuncia que habrá más colaboradores, todavía no cerrados.

Giró ha aprovechado la rueda de prensa para quitarse mérito, y asegurar que todas las ideas son de su marido y el equipo: “Es la puta primera vez en mi vida que he obedecido, y aquí estoy con un sueldazo (...) A mí vienen y me dicen que salte y hay que ser obediente. Yo soy un perro fiel y salto, pero luego, eso sí, tengo gracia saltando”. El programa contará, además, de nuevo con las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo del quinteto de jazz Giró’s Boys. Atresmedia subraya, además, que Cara al Show tendrá el primer plató adaptado de la televisión de España y Europa para garantizar la accesibilidad de los invitados. “Venían invitados en silla de ruedas, y vimos que era un follón, es increíble”, apuntaba Giró sobre visitas como las de Bob Pop: “Espero hacerlo bien, y acordarme de cómo se hace esto, para estar a la altura del plató que me han construido”.

Cada programa se introducirá con un monólogo reivindicativo por los que se ha hecho viral Giró y en los que mezclará, según la presentación, “perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo”. Después, le seguirán las entrevistas y el clásico formato inspirado en los late nights estadounidenses de humor.

En ellos seguirá hablando de política, “porque no hablar de política es política”, argumenta. “Yo no soy el azote de la derecha, ni icono de la izquierda. No quiero ser la libertad guiando al pueblo, porque hay mucha gente que está luchando para ensanchar la democracia. Yo formo parte de una red y de una ola”, explica. “Es verdad que cabreo más a los fachas. Pero soy demócrata y me expreso libremente. Es la ultraderecha la que se tiene que preocupar de que les tengamos en el punto de mira”, anticipa y, aunque no desvela invitados, ni siquiera tras la promesa de Pedro Sánchez, avisa de que “es demócrata, socrático y antifascista” y le “chifla estar con personas que piensan lo contrario”. ¿Un deseo? Que se siente Pablo Motos y que El hormiguero le entregue la taza platino.

El presentador Marc Giró y la directiva de Atresmedia Carmen Ferreira, en la presentación de 'Cara al Show' en Madrid. Atresmedia

Marc Giró, que ha dicho que se sentía muy “bien pagado” en su última etapa de TVE pero que no es “gilipollas y el equipo tiene que comer”, ha sido uno de los mayores fichajes televisivos de esta temporada en la que también hemos visto cambiar de cadena a rostros como Jesús Vázquez, Juanra Bonet, Patricia Conde o María Lamela. Su fichaje de larga duración y más allá de este proyecto llevaba más de un año cociéndose en los despachos, han confirmado. “Y eso que yo era más de polvo rápido”, ha ironizado Giró, que ha dicho que entendió lo que le propusieron: “Me lo pensé mucho, ha sido el contrato más largo y hablado de la historia. Y en la cena final, me pidieron hasta conocer a mi abogada. Quería saber una frase, cada coma...”.

La Sexta, además, tiene pendiente anunciar cuándo colocará La noche de Aimar, con el periodista Aimar Bretos. En TVE, Giró lideró desde 2023 con Late Xou, un programa que llevó desde Cataluña a La 2 para acabar en el prime time de los martes de La 1, donde en su cuarta y última temporada marcó de media 846.000 espectadores y 11,3% de cuota. Para sustituirlo, la corporación pública ha utilizado a Al cielo con ella de Henar Álvarez, que también ha hecho el viaje de La 2 a La 1 y fue colaboradora de Late Xou. “Todo lo bien que le vaya a Henar es como que me vaya bien a mí. Las rivalidades son muy de folclórica, pero a todos les deseo que les vaya fenomenal, aunque espero que me vaya mejor a mí“.

Hace unos años, a Giró un psiquiatra le preguntó cómo se veía en 10 años, y él dijo: “delgada”. Pero anuncia que ahora se ve “presentando Cara al show" en una década: "Es este convencimiento de querer mantener este programa el que me trajo aquí. Y que todo cambie para que nada cambie”, avisa al tiempo que descarta que vaya a sustituir a Wyoming, porque ni siquiera sabría leer bien por su dislexia.