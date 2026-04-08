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En una noche igualada, ‘Al cielo con ella’ y Henar Álvarez lideran en espectadores con su salto a La 1 con la entrevista a Shakira

El programa de TVE quedo tercera, sin embargo, en cuota de pantalla después de que ‘La revuelta’ marcara mínimo de temporada

Henar Álvarez, en la presentación de 'Al cielo con ella', el 6 de abril.Jesús Hellín (Europa Press)
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RTVE ha seguido con Al cielo con ella de Henar Álvarez la misma estrategia que planteó con Marc Giró: mover el programa de entrevistas de La 2 a La 1 en busca de un público más amplio. Y, al menos tras su primer programa, parece que el plan ha vuelto a funcionar a la corporación pública. En una noche muy igualada, su regreso con la entrevista de Shakira (además de Rossy de Palma y Sergio Dalma) fue líder en espectadores, con 1.044.000 televidentes de media, aunque se quedó atrás de sus competidores en la cuota de 12,1%, según detalla Barlovento a partir de los datos facilitados por Fifty5Blue.

El liderazgo en cuota de pantalla fue para Telecinco con Supervivientes. Tierra de Nadie que marcó un 14,1% de share, gracias a ser más largo. Solo conectaron con el reality show presentado por Ion Aramendi, sin embargo, 877.000 espectadores. Con esa cifra sería tercera opción, dado que la serie turca En tierra lejana en Antena 3 alcanzó 934.000 espectadores de audiencia media y un 12,3% de cuota, superando en solo tres décimas a TVE. En su franja de emisión en estricta coincidencia (hasta las 00.30), La 1 fue líder también en cuota, aunque solo sacó una décima a Telecinco y seis a Antena 3.

Peor le fue a La revuelta, que al tener que enfrentarse al partido de Champions, marcó mínimo de temporada en cuanto a cuota de pantalla con un 8,7% y 1.133.000 espectadores en su entrevista a Noah Higón y Mara Barros. El partido en el que el Real Madrid perdió frente al Bayern Munich en Movistar Plus+ lideró en ese horario, con un 13,7% y 1.745.000 espectadores, seguido por El hormiguero, que alcanzó un 12,8% y 1.666.000 espectadores de media. Las tornas, además, cambiarán a partir del lunes cuando vuelva La isla de las tentaciones al access prime time de Telecinco los tres primeros días de la semana.

El buen lanzamiento de Al cielo con ella es, sin embargo, solo un primer paso de una carrera a fondo, como está descubriendo David Broncano, ya que en su primer programa había curiosidad y la entrevista a la cantante colombiana. La prueba de fuego llegará con su segundo programa, sobre todo con una noche tan igualada.

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