Así queda el ‘prime time’ de Telecinco tras el desembarco de ‘La isla de las tentaciones’ tres noches por semana

El ‘reality show’ acompañará a ‘Supervivientes’ y sustituye a ‘First Date’ en su diaria, que pasa a tener una edición más larga los miércoles

Después de Semana Santa, los canales de televisión comienzan a reconfigurar sus parrillas con novedades y regresos. Este lunes, Telecinco ha confirmado cómo será su nuevo prime time con la vuelta de La isla de las tentaciones el próximo lunes 13 de abril y solo tres meses después de cerrar su última etapa. El reality show de parejas, en su décima edición, ocupará de nuevo tres noches (lunes, martes y miércoles), y lo hará conviviendo en las noches con otra isla con la que comparte concursantes y a Sandra Barneda como presentadora, la de Supervivientes. Ambas están producidas por Cuarzo.

Este movimiento, además, supone otro ajuste en la cadena: el del dating show First Dates, que llevaba desde enero ocupando el horario anterior al prime time. La isla de las tentaciones ocupará ahora ese hueco en sus días de emisión, por lo que el programa presentado por Carlos Sobera pasará a ser la apuesta fuerte solo para el prime time de los miércoles, tras haber liderado en audiencia en su primera prueba con ese horario la semana pasada. Este movimiento lo enfrentará al regreso ese mismo día de Mask Singer en Antena 3.

Con esta configuración, La isla de las tentaciones empezará a las 21.45 los tres primeros días de la semana. En las últimas ediciones, apostar por este horario temprano, ha ayudado a la cadena de Mediaset, en horas bajas de audiencia, a morder puntos a La revuelta y El hormiguero. El programa del lunes ocupará toda la noche contra Masterchef en La 1, mientras que los del martes y miércoles solo se emitirá hasta las 23.00, cuando da paso a Supervivientes. Tierra de Nadie y First Dates Gourmet, respectivamente.

El reality show de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Sandra Barneda, por su parte, mantendrá también sus tres noches de programa, dejando así solo dos espacios de la semana de Telecinco sin reality show isleños: la del viernes (donde se emite ¡De viernes!) contra Tu cara me suena, y el sábado (Got Talent España). Así queda configurada la semana de Telecinco:

Lunes: 21:45h La isla de las tentaciones.

Martes: 21:45h La isla de las tentaciones. 23:00h Supervivientes. Tierra de nadie.

Miércoles: 21:45h La isla de las tentaciones. 23:00h First Dates Gourmet.

Jueves: 21:45h Supervivientes.

Viernes: 21:45h ¡De Viernes!

Sábado: 22:00h Got Talent España.

Domingo: 22:00h Supervivientes. Conexión Honduras.

El resto de canales todavía tienen que despejar incógnitas en su parrilla. La 1, que ha programado para los martes Al cielo con ellas de Henar Álvarez, tiene que anunciar los días para la serie Barrio esperanza, Se nos ha ido de las manos, de Carles Tamayo, y El juicio, con José Luis Sastre. Antena 3, por su parte, ha anunciado Una fiesta de muerte y La voz kids, sin fecha, y La sexta tiene que dar el pistoletazo de salida a Cara al show, de Marc Giró, La noche de Aimar, con Aimar Bretos y Servicio secreto by Chicote.