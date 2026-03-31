Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Festival de Eurovisión

Eurovisión se expande con una versión asiática que enfrentará al menos a 10 países: “Una región rica en cultura, creatividad y talento”

Eurovisión Asia se celebrará en noviembre de 2026 desde Bangkok por primera vez

JJ, de Austria, tras ganar el último Eurovisión.Martin Meissner (AP)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El mismo año que la versión original pasa por la más complicada polémica en décadas, con cinco países fuera como protesta por la participación de Israel, Eurovisión busca expandirse por el mundo al anunciar Eurovisión Asia, su primer derivado en varios países. Bangkok, capital de Tailandia, ha sido la ciudad elegida para acoger esta cita que reunirá a al menos 10 estados y que celebrará su gran final el 14 de noviembre, como ha confirmado la propia organización en una nota de prensa este martes.

El certamen de la canción llevaba casi dos décadas tratando de sacar adelante este proyecto desde que en 2008 anunciaron sus primeros planes. Los preparativos fueron, sin embargo, cancelados una y otra vez junto a la productora Voxovation. Llega, además, cuatro años después del fracaso de American Song Contest, el primer spin-off del festival que intentaba replicarlo en EE UU. Los rumores apuntan que siguen las negociaciones para lanzar una versión en América Latina y en Canadá.

Esta primera versión asiática contará con la anfitriona Tailandia, además de pesos pesados como Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladés, Nepal y Bután como concursantes, si bien la UER espera ampliar la lista, anuncia en su comunicado. Cada país será representado por una televisión pública o privada (salvo en el caso de Corea, dado que ENA es de pago) y la organización apunta que tendrán un público potencial de 600 millones de espectadores.

“Para celebrar el 70º aniversario de Eurovisión, se siente especialmente significativo abrir un nuevo capítulo en Asia, una región rica en cultura, creatividad y talento”, explica en la nota el director de la UER, Martin Green: “Esto va sobre hacer evolucionar Eurovisión juntos en Asia, construyendo algo que refleje las voces, la identidad y ambición de la región, pero respetando lo que siempre ha hecho el concurso especial”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_