Eurovisión se expande con una versión asiática que enfrentará al menos a 10 países: “Una región rica en cultura, creatividad y talento”

El mismo año que la versión original pasa por la más complicada polémica en décadas, con cinco países fuera como protesta por la participación de Israel, Eurovisión busca expandirse por el mundo al anunciar Eurovisión Asia, su primer derivado en varios países. Bangkok, capital de Tailandia, ha sido la ciudad elegida para acoger esta cita que reunirá a al menos 10 estados y que celebrará su gran final el 14 de noviembre, como ha confirmado la propia organización en una nota de prensa este martes.

El certamen de la canción llevaba casi dos décadas tratando de sacar adelante este proyecto desde que en 2008 anunciaron sus primeros planes. Los preparativos fueron, sin embargo, cancelados una y otra vez junto a la productora Voxovation. Llega, además, cuatro años después del fracaso de American Song Contest, el primer spin-off del festival que intentaba replicarlo en EE UU. Los rumores apuntan que siguen las negociaciones para lanzar una versión en América Latina y en Canadá.

Esta primera versión asiática contará con la anfitriona Tailandia, además de pesos pesados como Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladés, Nepal y Bután como concursantes, si bien la UER espera ampliar la lista, anuncia en su comunicado. Cada país será representado por una televisión pública o privada (salvo en el caso de Corea, dado que ENA es de pago) y la organización apunta que tendrán un público potencial de 600 millones de espectadores.

“Para celebrar el 70º aniversario de Eurovisión, se siente especialmente significativo abrir un nuevo capítulo en Asia, una región rica en cultura, creatividad y talento”, explica en la nota el director de la UER, Martin Green: “Esto va sobre hacer evolucionar Eurovisión juntos en Asia, construyendo algo que refleje las voces, la identidad y ambición de la región, pero respetando lo que siempre ha hecho el concurso especial”.