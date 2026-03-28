‘The Floor’, ‘Gran Hermano’, ‘La voz’, ‘¡Alla tú!’...: por qué tus programas favoritos nacieron en Países Bajos

Responsables de varios grupos de comunicación explican las causas de que la industria audiovisual de un país de tan solo 18 millones de habitantes diseña la parrilla televisiva mundial del siglo XXI

Hay muchos programas de la televisión española que tienen algo en común. Aunque se emiten en distintas cadenas y pertenecen a formatos distintos. Unos son telerrealidad (Gran Hermano, Traitors), otros se denominan talent shows (La voz) y la gran mayoría de ellos pertenecen al género de los concursos (The Floor, ¡Alla tú!, Juego de pelotas, Todos por ti, 1 contra 100, ¡Salta!, La conexión). Pero todos ellos son formatos de televisión creados en Países Bajos que triunfan en todo el mundo.

Según el informe de la compañía británica de análisis de datos Ampere, los formatos de origen neerlandés representaron el 11% de todos los encargos televisivos globales en la temporada 2023-2024, lo que sitúa al país como el tercero más importante en este sector del mercado audiovisual, después del Reino Unido y Estados Unidos. Teniendo en cuenta que las series anglosajonas dominan las exportaciones, eso deja a Países Bajos como el gran creador de formatos de entretenimiento unscripted. Es el término en inglés que define a las propuestas de no ficción, como concursos, talent shows y telerrealidad.

Los concursantes del primer 'Gran hermano' en el momento de entrar en la casa.

Gran Hermano es el programa que lo cambió todo, justo antes de que llegara el euro. John de Mol y sus socios idearon un concurso en el que seis personas se encerraban en una lujosa casa durante un año hasta que una de ellas ganara un millón de florines. Se estrenó en 1999 y tan solo un año después ya formaba parte de la programación de Telecinco, con Mercedes Milá al frente.

Desde entonces, la industria televisiva de un país de 18 millones de habitantes (algo más de la tercera parte de la de España) ha logrado exportar decenas de formatos de éxito. Y John de Mol ha amasado una fortuna que, en la actualidad, supera los 1.800 millones de euros, según la revista Forbes.

El fenómeno de Países Bajos es algo que ha presenciado Sandra Hilster, directora ejecutiva en Países Bajos de Banijay. Su empresa es el gran conglomerado que une productoras internacionales como Endemol y Shine. En su filial española también engloban a empresas locales como Cuarzo, Gestmusic y Zeppelin, entre otras. “Antes de Gran Hermano, ya éramos una industria con mucha iniciativa y poder de creación local", matiza a EL PAÍS a través de una videollamada.

“Para ser capaz de exportar tantas ideas, primero tienes que atreverte a invertir en el proceso creativo. Eso supone financiar una estructura que se atreva a probar y fallar sin centrarse solo en aquello que da beneficio inmediato. Creo que a menudo se descuida esta parte”, explica la ejecutiva. Para ella, la forma de competir con las nuevas pantallas (redes sociales, plataformas de streaming) es creando “grandes formatos que puedan verse en todo el mundo y que no envejezcan”.

Carmen Ferreiro es directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, donde se han emitido programas como The Floor, ¡Salta! y La voz y está a punto de estrenar la segunda temporada de Juego de pelotas. Ella y su equipo se encargan de ojear las propuestas internacionales en mercados como MIPTV, que recientemente ha saltado de Cannes a Londres. Otra forma de encontrar ideas es a través de sus relaciones personales con las distribuidoras extranjeras, que les proponen de forma directa sus nuevos formatos, o de los informes globales que elaboran consultoras como The Wit. “Países Bajos es un mercado no muy grande que puede producir a un precio muy competitivo, con lo cual puede estrenar y probar con mucha facilidad y con mucha periodicidad y ver qué es lo que funciona”, explica Ferreiro a este periódico.

Otro factor que hace que el país sea un referente es la estructura circular de su industria, comenta la ejecutiva de Atresmedia. “Una de las distribuidoras más poderosas, Talpa (también fundada por John de Mol), es dueña de varias cadenas de televisión en su país, así que puede crear y probar formatos sin depender de nadie”, destaca.

'¡Allá tú!' ha regresado una vez más a Telecinco, esta vez con Juanra Bonet al frente. pedro_jimenez510798

Formatos eternos

Si ¡Alla tú! y Gran Hermano llevan tantos años en emisión y en tantos países es porque la industria de Países Bajos se esfuerza en establecer bases sólidas “en su mecánica, su tono y su forma de narrar las cosas”, apunta Hilster. “Además, no se trata solo de crear nuevas ideas y dejarlas ir; seguimos trabajando en ellas para renovarlas constantemente”, añade. Tanto Ferreiro como Eduardo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España, coinciden en que los neerlandeses se esfuerzan en proteger sus marcas, pero dejando libertad para que se adapten al gusto local de cada país. “Sus distribuidoras entienden que cada mercado es un mundo y su principal interés es que la marca funcione en el mayor número posible de países. El trabajo de adaptación lo hacemos de manera conjunta y el resultado final está consensuado. Eso también les beneficia a sus creadores, porque se llevan un nuevo desarrollo que les puede ser útil en mercados similares al nuestro”, comenta el ejecutivo.

Los jurados de 'La Voz', emitido en Antena 3.

La voz es el mejor ejemplo de ello. En España, comenzó emitiéndose en Telecinco en 2012 antes de saltar a Antena 3 seis años más tarde. A su premisa inicial, la de las audiciones a ciegas, se han ido añadiendo sucesivos cambios de mecánica como los robos de concursantes de un coach a otro o los bloqueos. Son ideas que han ido surgiendo en las versiones de distintos lugares, ya que se ha adaptado a más de 70 países.

Precisamente, el choque cultural hace que existan excepciones como la de Traitors, el formato más visto en todo el mundo en estos momentos, que triunfa, además de en su país, en los mercados más competitivos: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Irlanda y Canadá, entre otros. En cambio, no funcionó en España, ni en HBO Max ni en su salto a Antena 3. “Los países latinos es donde más le cuesta, quizá porque rechazan ese elemento de traición que plantea el juego”, analiza Ferreiro y confirma Hilster, quien detecta que los dating shows y todos los formatos relacionados con el amor y la seducción son más del gusto de las comunidades hispanohablantes.

Históricos vendedores

Otro factor que ha convertido a Países Bajos en inesperado líder del sector es que “son muy buenos vendedores”, apuntan tanto desde Mediaset como de Atresmedia. “Son muy buenos creando pero también con todo lo que viene después: apuestan por sus propias ideas, asumen el riesgo de ser los primeros en estrenarlas e inmediatamente las ponen en el mercado internacional con un marketing estupendo. Una estrategia que lleva años funcionando y generando un grandísimo retorno”, dice Escorial. “Saben envolver muy bien sus productos”, coincide Ferreiro.

“Somos un país pequeño que siempre hemos tenido que emprender, salir al exterior, colaborar entre nosotros y con otros y aprender idiomas. Ya lo hicimos hace siglos con nuestros barcos viajando a Asia. Solo que ahora hacemos negocios con formatos televisivos en vez de con especias”, concluye Sandra Hilster.