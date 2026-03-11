EL PAÍS y la Cadena SER estrenan ‘La ola ultra’, una serie documental que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha más radical

El primer capítulo, ‘The Base’, narra la desarticulación de esta célula terrorista, la primera aceleracionista y de ideología supremacista operativa en España

EL PAÍS y la Cadena SER presentan este jueves, para todos los usuarios, el primer episodio de la serie documental La ola ultra, una serie documental que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha y su versión más violenta y radical.

El episodio inicial, The Base, reconstruye la Operación Cascadia, la investigación policial que culminó con la detención del líder de la célula en Castellón. La organización, altamente peligrosa por su ideología neonazi y agresividad, estaba lista para atentar en cualquier momento. The Base, de carácter aceleracionista y basada en el supremacismo blanco, persigue desestabilizar la sociedad actual mediante la guerra racial.

El episodio de 15 minutos ofrece una narración detallada del caso y contextualiza la relevancia de The Base dentro de la evolución reciente de los movimientos ultras.

La producción ofrece análisis, materiales audiovisuales y una reconstrucción pormenorizada de la operación policial, abordando la amenaza que representa el terrorismo de extrema derecha en la actualidad.

El proyecto está firmado por la periodista Belén Fernández, el realizador Álvaro Rodríguez de la Rúa y el grafismo de Julia Jiménez, del equipo de EL PAÍS Vídeo; y con la participación del periodista Javier Bañuelos de Cadena SER.

The Base inaugura una serie documental de carácter mensual cuya segunda entrega se centrará en la captación y la radicalización de los menores y los jóvenes en plataformas de videojuegos en el entorno gamer.

La ola ultra ya está disponible en la web de EL PAÍS y su canal de televisión, al que se puede acceder de forma gratuita a través de la aplicación Tivify, y en los canales de distribución de vídeo de Cadena SER.