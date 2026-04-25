La Kings League busca soluciones ante la fatiga de su fútbol-espectáculo: “Volveremos a ser el centro de atención”

La Kings League en España se ha estancado. Hay signos de fatiga: ha perdido espectadores e impacto. Nació para convertir el fútbol en un show y lo ha logrado, pero solo un poco. La revolución que supuso la primera temporada española auguraba un futuro espléndido que ahora se ha estancado. “Ha perdido mucha audiencia, obviamente no tiene nada que ver con lo que era al principio”, dijo el célebre influencer Ibai Llanos en marzo. La mayoría de vídeos más vistos de los canales de YouTube o TikTok de la Kings League España tienen dos años o más. Las búsquedas de Kings League en Google han ido cayendo, excepto por dos picos puntuales en los mundiales de clubes y selecciones.

Esta caída de popularidad en España no implica el fracaso del proyecto. La Kings League existe ya en siete países y el Mundial de selecciones en Brasil de enero fue su mayor éxito. “Nosotros miramos la audiencia global del proyecto y lo único que ha hecho es crecer, 2025 fue el crecimiento más bestia que hemos tenido porque hemos lanzado cuatro o cinco ligas de golpe”, asegura Oriol Querol, director general de la Kings League, en una videollamada con EL PAÍS. “Es el mejor momento de la historia del proyecto”, añade.

Esta división entre la dura realidad en España y la vivacidad global es un ejemplo más de que el interés decae muy rápido en internet. Si España es el modelo de la Kings League, sus creadores tienen que empezar a buscar soluciones. “En 2027 vamos a hacer una competición que es la hostia”, dijo en abril Gerard Piqué, presidente ejecutivo de Kosmos, la empresa que impulsa la Kings League. “A nivel nacional volveremos a ser el centro de atención”, añadió. Su objetivo es conservar los partidos, reducir la extensión de cada temporada y atraer a presidentes más famosos, aunque no sean streamers como han hecho con Cristina Pedroche, los jugadores del Barça Lamine Yamal y Vicky López o el exjugador del Real Madrid Marcelo.

La Kings League quería convertir el fútbol en algo más atractivo para los jóvenes. El motivo era que su capacidad de atención es diminuta, pero han sido víctimas de ese mismo problema: mantener la atención del público es cada vez más difícil. La Kings League quiso crear un show rápido y entretenido a partir del fútbol, como dice Querol: “Queríamos hacer algo que fuera como un videojuego, con normas muy locas”. Aquello funcionó, pero no han logrado mantener la atención más allá de unos cuantos partidos. Las temporadas se hacen muy largas y no solo se ha cansado la audiencia, también los presidentes, que han sido sobre todo streamers, como explicó Piqué: “Empezamos con un modelo en que dábamos la propiedad del equipo a cambio de mucho compromiso del presidente”. Ese compromiso se ha diluido con el tiempo. La Kings estaba pensada para que los presidentes reaccionaran a los goles, los árbitros y chutaran penaltis. Pero para eso debían estar cada semana de competición en el pabellón. Y no ocurría con todos igual.

Cuando surgió la Kings League en noviembre de 2022, el streaming aún vivía de la gloria pasajera de la pandemia. Las cifras de audiencia eran astronómicas. La Kings League se subió a esa ola y España era entonces un mercado ideal. Ahora parece que lo es menos y Brasil ha tomado ese lugar. “Es probablemente el mercado líder del proyecto, donde se dan mejor los ingredientes que necesitamos: mucha tradición futbolística, mucho ecosistema streaming y muy profesionalizado, y todo muy concentrado en Sao Paulo”, explica Querol. Esa es su esperanza para el proyecto: “En todos los países hay situaciones diferentes, pero en todos hemos demostrado que la premisa y el formato que en 2023 testeamos en España funcionan”.

Otro calendario y estrellas

Pero habrá cambios. Primero, con el calendario. Funciona mejor una o dos semanas llenas de partidos que reproducir el formato liga de jornada semanal. El interés decae con tanto parón. “El calendario debe ser, si queremos adaptarlo a nuevas generaciones, también muy distinto al fútbol tradicional”, dice Piqué. “El partido mola mucho, pasa de todo, la gente está muy enganchada. El fútbol tradicional debe meter cada vez más pasta. Nosotros no tenemos esa obligación porque no vendemos los derechos. Lo que queremos es preservar el producto. Prefiero que el calendario sea corto; nos funcionan mucho mejor competiciones de dos semanas, que la gente lo siga de verdad y que no nos convirtamos en algo monótono”, añade.

Otro reto es el talento. Al principio, ser streamer era una condición. Ahora ya no: “Puede venir una persona muy conocida que no sea streamer, que te dé producto y te dé promoción, pero que la distribución no dependa de ellos, sino de un tercero, que podemos ser nosotros o que puede ser un broadcaster perfectamente”, dice Querol. Todo esto puede sonar más a un programa o serie en directo que a un deporte tradicional con sus fans y ventas de camisetas. La Kings League deambula en ese debate sin tener aún una sola respuesta tres años después: ¿es un show o es una competición? “Las dos”, dice Querol. “La pregunta que más nos hacen cuando miramos a los tres años es si damos más importancia al show o al fútbol. Y ha cambiado la respuesta. Al principio casi todo el mundo en el proyecto hubiera dicho que el show. Pero la evolución hacia una competición que tenga prestigio a largo plazo es lo más rentable. La gente viene a crear contenido y muchas veces el fútbol es una excusa para eso. Pero la competición tiene que ser relevante, porque si no, a largo plazo, no va a tener ningún sentido intentar buscar un título si no tiene valor ganar una Kings”, añade.

Este debate es algo central. Ibai Llanos mantiene su equipo en la Kings, Porcinos. Pero el año pasado creó otro, llamado Ronin, para competir en el fútbol tradicional desde abajo, y es lo que sigue más. Lamine Yamal, cuando tenía 14 años, fue uno más de los 90.000 asistentes en las gradas del Camp Nou en la final de la primera competición de la Kings. Era 2023. Ahora, con 18 años y futbolista profesional, es propietario de un equipo.

Mientras esto ocurre en España, la expansión internacional sigue. La próxima liga nacional de la Kings League, la octava, será con toda probabilidad en Estados Unidos. Luego empezarán a trabajar con franquicias: darán un manual con su modelo para que empresas locales traten de lanzarlo. “El número de países operados por nosotros en los que abrimos empresa y oficina y contratamos personal no va a ser mucho más grande que el que tenemos ahora”, dice Querol. “Lo que va a empezar es un formato de franquicias, porque el producto ya está maduro como para darte un manual que puedas ir y hacerlo tú. Siempre va a haber mucha implicación nuestra porque no somos una productora que hace un formato televisivo y lo manda a Indonesia y ni lo van a ver”. Querol menciona como ejemplo a Indonesia, un país de 300 millones de habitantes con fútbol y streamers: “Oportunidades hay muchas y creemos que el modelo de futuro es encontrar socios locales que quieran invertir”.