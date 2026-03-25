OpenAI cierra su generador de vídeo Sora solo seis meses después de su lanzamiento como app

OpenAI anunció sorprendentemente este martes el cierre de su herramienta de generación de vídeo, Sora. Creada en 2024, hace solo seis meses la compañía la lanzó como app individual para que los usuarios compartieran sus creaciones audiovisuales con IA. “Decimos adiós a la app de Sora”, ha dicho la compañía, creadora de ChatGPT, en un mensaje en redes. “A todos los que creasteis con Sora, la compartisteis y construisteis una comunidad con ella: gracias”.

A principios de diciembre, Disney y OpenAI anunciaron un acuerdo emblemático para permitir que Sora usara más de 200 personajes de Disney, Pixar o Marvel en sus vídeos. Ahora queda sin efecto.

La decisión se enmarca en el proceso que vive OpenAI para aclarar y priorizar sus objetivos a medio y largo plazo. Desde diciembre, Anthropic, creada por exempleados de OpenAI, está ganando terreno a ChatGPT con sus modelos para programadores y tras su guerra abierta con el Pentágono sobre cómo el Gobierno de Trump puede usar la inteligencia artificial. Gemini, la IA de Google, también le ha comido terreno por su ventaja al estar en el entorno del buscador.

A diferencia de otros negocios como las redes sociales, la IA no da una gran ventaja comparativa a quien ha llegado primero (hay poca diferencia entre los modelos avanzados para un uso genérico) ni tiene efectos de red, donde es clave usar la misma app que todo el mundo para poder mandar mensajes o ver lo que dicen. ChatGPT fue el primero y sigue dominando el mercado, pero su viabilidad está por ver.

En declaraciones a otros medios, un portavoz de OpenAI ha dicho que dan más importancia al desarrollo de robótica. La compañía seguirá generando vídeos internamente para entrenar sus robots para que aprendan a moverse en espacios reales.

Una posible hipótesis para el cierre de Sora son los recursos que cuesta la generación de vídeo y la gran competencia en el sector. Una de las grandes batallas para los próximos años de las empresas de IA será la construcción de centros de datos para soportar todo su desarrollo. Poco antes del anuncio de Sora, el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en la Fundación OpenAI, su rama sin ánimo de lucro, después de haber reconfigurado OpenAI como una empresa tradicional.