Estas aplicaciones permiten ocultar fotos en el móvil (y los padres las desconocen)

¿Sabemos qué hacen exactamente nuestros hijos con sus móviles? Los expertos no dejan de incidir en la importancia de cierto control y supervisión en el uso de estos dispositivos; no solo en lo que respecta al tiempo de uso y horarios, sino también al contenido. En este sentido, uno de los fenómenos más peligrosos y extendidos, el conocido como sexting (compartir fotografías de carácter sexual), puede resultar especialmente dañino ya que no se sabe dónde pueden terminar estas instantáneas. Un repaso al móvil de los menores y comprobar la galería puede ser una buena idea, pero tal vez sea insuficiente: están proliferando apps que simulan realizar otra función y en realidad, ocultan fotos.

La advertencia ante esta amenaza la ha convertido en viral una fiscal de distrito del estado de Alabama, Pamela Casey, que ha decidido compartir en su muro de Facebook el peligro de una aplicación en concreto, Calculator%. Podríamos pensar que se trata de un caso aislado y que se trata de una excepción, pero lo cierto es que en las tiendas de apps de las principales plataformas existen alternativas con funciones semejantes. Pero… ¿cómo funcionan exactamente y cuál es su función?

Se trata de aplicaciones para móviles enmascaradas bajo una función inofensiva -por lo general, aparentan ser calculadoras convencionales-. Si un adulto revisa el contenido del menor, se encontrará entre otras aplicaciones, una inocente calculadora que sin embargo, no es, ni de lejos, lo que parece. Introduciendo una secuencia numérica (definida previamente por el usuario), tendremos acceso al verdadero objetivo de la app: ocultar fotografías. En efecto, se trata de una tapadera que en realidad sirve como caja fuerte de fotografías que pueden comprometer al menor.

La fiscal de distrito del estado de Alabama Pamela Casey, en un fotograma del vídeo que ha difundido.

Y lo peor es que no se trata de una app aislada: en un repaso a Google Play y la App Store nos muestra la existencia, todavía, de multitud de aplicaciones semejantes. Calculator% fue fulminantemente retirada de la App Store al verse inmersa en una investigación policial, pero todavía puede encontrarse otra aplicación de características similares. Mucho peor es la situación en la tienda de Google, donde son diversas las opciones disponibles y algunas de ellas con un número de descargas masivo, como es el caso de Calculator Vault Gallery Clock.

“En iOS son menos comunes por las políticas de Apple y las que hay no están tan bien camufladas, pero como en Android se cuida menos la privacidad del usuario y por eso las permiten”, explica a EL PAÍS el desarrollador Rubén Fernández. Lograr que una aplicación vea luz verde en la tienda de apps del iPhone resulta complejo dado el férreo control que mantiene Apple en su ecosistema. Fernández explica que, en este caso, los californianos rechazarían este tipo de aplicaciones al no cumplir, al menos, una de sus normativas, la guideline 4.6, que obliga a que el icono esté relacionado con la función de la misma.

Pero más allá de la obligada supervisión por parte de los padres, la mejor manera de proteger a los menores consiste en la educación y saber que, una vez que se envía una fotografía a otro destinatario, se pierde por completo el control de la misma.