Consigue tu plaza para una visita guiada por ‘Essència Palau’

Siente el Palau de la Música Catalana a través del tacto, el oído y el olfato

Cartel promocional de 'Essència Palau'.

Essència Palau es un paseo sensorial por el Palau de la Música Catalana, una visita que invita a redescubrir esta joya del modernismo catalán de una forma única y diferente. Por ser suscriptor, puedes disfrutar de este recorrido en una visita guiada exclusiva para EL PAÍS, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo a las 11.00. ¡Participa para conseguir tu invitación!

Sobre la visita

Descubre las más de 2.000 flores y elementos naturales que se despliegan por todo el edificio, disfrutándolo más allá de su belleza arquitectónica. El olfato, el tacto y la vista te guiarán por todo el recorrido, abriéndote las puertas de un jardín escondido.