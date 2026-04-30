Vive desde dentro la emisión de ‘Hoy por Hoy’ en la Sagrada Familia

El programa de la SER conmemorará el centenario de la muerte de Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesús

Cartel promocional del programa especial del 'Hoy por Hoy' el próximo 8 de mayo en la Sagrada Familia

El próximo viernes 8 de mayo tendrá lugar una edición especial del programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, en la Sagrada Familia con motivo del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y la próxima inauguración de la Torre de Jesús, uno de los elementos más singulares de la basílica.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS te ofrecemos la oportunidad exclusiva de formar parte de un grupo muy reducido de oyentes que acompañará a Àngels Barceló y a su equipo durante la emisión del programa en este entorno único. ¿A qué esperas para participar?