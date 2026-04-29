México y EL PAÍS: medio siglo de historias y miradas compartidas

Asiste a un encuentro con Sonia Corona y Luis Pablo Beauregard en la redacción de Ciudad de México

Luis Pablo Beauregard y Sonia Corona, próximos protagonistas del encuentro con suscriptores en Ciudad de México.

Este año EL PAÍS celebra su 50 aniversario y queremos que nuestros suscriptores de México formen parte de esta celebración. Por eso, te invitamos a un encuentro muy especial con Luis Pablo Beauregard, jefe de la redacción de EL PAÍS México, y Sonia Corona, corresponsal económica de EL PAÍS en México.

En este evento, que se celebrará el martes 12 de mayo en la redacción de EL PAÍS en Ciudad de México, los ponentes conversarán sobre la relevancia y la vinculación del diario con México a lo largo de su medio siglo de vida. ¿Te gustaría asistir? ¡Participa para conseguir una invitación doble!