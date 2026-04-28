Vive una experiencia gastronómica única en el Ñam Ñam Festival

Cartel promocional del Ñam Ñam Festival

Los días 9 y 10 de mayo se celebra en la Explanada del Puente del Rey de Madrid la primera edición del festival internacional independiente de experiencias gastronómicas, el Ñam Ñam Festival. Una iniciativa que saca la gastronomía a la calle en un formato innovador con un amplio programa que incluye demostraciones culinarias, música, talleres y charlas, entre otras muchas actividades.

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Sobre el festival

Impulsado por la editorial Spainmedia, el Ñam Ñam Festival se trata de un proyecto de dinamización gastronómica, comercial y cultural, con un formato innovador que prioriza la creatividad y las experiencias y que incluye demostraciones culinarias, música, talleres y charlas, entre otras actividades.

Un festival con ADN propio que contará con diferentes zonas diferenciadas: una zona guests lounge (VIP), una mesa infinita, la barra ÑamÑam con bebida y comida y las T’s de Oro en las que se desarrollarán las experiencias del evento. Una programación única que va desde actividades, hasta cenas, monólogos y podcasts en directo.

Más información Sábado 9 de mayo (12.00 - 17.30 o 18.30 - 00.00) y domingo 10 de mayo (12.00 - 17.30)

Explanada del Puente del Rey: Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid