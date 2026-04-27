Disfruta de ‘Naturaleza Encendida’ en el Alcázar de Córdoba

Consigue entradas para disfrutar de viaje lumínico e histórico en un entorno único

Cartel promocional del espectáculo 'Navagantes' de 'Las noches iluminadas del Alcázar de Córdoba'.

El espectáculo Naturaleza Encendida llega a Córdoba llenar de magia los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Una oportunidad única de vivir una brillante experiencia inmersiva en un espacio incomparable declarado Patrimonio de la Humanidad. Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir entradas para disfrutarlo el día 16 de mayo. ¡Elige fecha y participa para conseguir tu invitación doble!

Sobre el espectáculo

Navegantes es un espectáculo de luz, música y tecnología que transformará los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos en un homenaje a la primera reunión entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Este encuentro, que marcó el inicio de una expedición histórica, es el eje de una propuesta artística diseñada para transportar a los visitantes a un momento que cambió la humanidad.

Más Información Sábado 16 de mayo a las 22.30

Alcázar de los Reyes Cristianos: C. Caballerizas Reales, s/n, Córdoba