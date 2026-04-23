Macarena García y Hugo Silva protagonizan ‘Un hijo’

Cartel promocional de 'Un hijo'.

Nacho La Casa es el director de Un hijo, una película protagonizada por Macarena García y Hugo Silva, que llegará a los cines el próximo viernes 15 de mayo. La cinta narra la historia de una psicóloga escolar sin experiencia, trata de descubrir la verdad bajo una aparente felicidad de un niño de 8 años.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar antes que nadie de la película el próximo lunes 4 de mayo en los Cines Paz. Participa y gana una entrada doble para el preestreno. ¿A qué esperas para participar?

Sinopsis

María, una psicóloga escolar sin experiencia, intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la intransigencia de su padre.

Más información Lunes 4 de mayo a las 20.00.

Cines Paz: C/ de Fuencarral, 125, Chamberí, 28010, Madrid.