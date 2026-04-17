Descubre la ‘Colección. Arte Contemporáneo: 1975- Presente’ en el Museo Reina Sofía

A través de una visita guiada privada que tendrá lugar el 30 de abril

Fachada del Museo Reina Sofía

Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conocer la Colección. Arte Contemporáneo: 1975- presente. El recorrido incluye obras realizadas entre la década de 1970 y las primeras décadas de los 2000.

Participa en nuestro concurso y consigue una invitación doble para disfrutar de esta experiencia, que tendrá lugar el jueves 30 de abril a puerta cerrada en el Museo Reina Sofía.

Sobre la colección

La 4ª planta del Museo ofrece una serie de aproximaciones al arte contemporáneo desde España. La llegada de la democracia impulsó un clima de libertad creativa que animó a los artistas a explorar libremente distintas disciplinas artísticas, desde la pintura hasta la fotografía, el cine, el videoarte o la performance y a experimentar con materiales y formatos innovadores, alejándose de las técnicas tradicionales y acercándose al arte conceptual, el arte urbano y las instalaciones.