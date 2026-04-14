María Galiana protagoniza ‘Yo solo quiero irme a Francia’

Disfruta de la obra en el Gran Teatro Pavón de Madrid

Cartel promocional de 'Solo quiero irme a Francia', en el Gran Teatro Pavón del 29 de abril al 24 de mayo

Yo solo quiero irme a Francia llegará al Gran Teatro Pavón el próximo miércoles 29 de abril hasta el domingo 24 de mayo. La obra, protagonizada por María Galiana, reflexiona sobre cuánto pueden llegar a pesar las herencias emocionales y cómo estas pueden marcar a generaciones enteras.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, gana una entrada doble para disfrutar de la obra los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. ¿A qué esperas para conseguir la tuya?

Sobre el espectáculo

Inés asiste al velatorio de Pilar, una mujer que decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado desconocido, abriendo viejas heridas familiares que se remontan a la niñez de Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y a su juventud en la Sección Femenina.