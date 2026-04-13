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Vive desde dentro el Festival 50º Aniversario EL PAÍS

El diario celebra una programación especial con motivo de su aniversario el 1, 2 y 3 de mayo en Matadero Madrid

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MADRID -
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Cartel promocional del Festival 50º Aniversario EL PAÍS.

El Festival 50º Aniversario de EL PAÍS, organizado con motivo del 50º aniversario del periódico, reunirá los días 1, 2 y 3 de mayo una programación excepcional en Matadero Madrid: encuentros con grandes nombres de la cultura y el pensamiento, conversaciones sobre actualidad y democracia, periodismo en directo, cine, humor, música, gastronomía, talleres y una gran exposición al aire libre. Descubre aquí la agenda completa.

No será solo un festival para asistir: será un festival para vivirlo. Un espacio abierto para escuchar a voces imprescindibles, como los cineastas Alauda Ruíz de Azúa y Eduardo Casanova; pensadores de referencia internacional como Michael Sandel o Wendy Brown; grandes nombres del periodismo como Jan Martínez Ahrens o Martin Baron; figuras esenciales de la literatura en español como Rosa Montero o Martín Caparrós; o estrellas de la música como Joan Manuel Serrat o Ana Belén. Además, celebraremos varios Encuentros EL PAÍS. Consulta aquí todos los invitados y reserva tus entradas.

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