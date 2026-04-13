Vive desde dentro el Festival 50º Aniversario EL PAÍS

Cartel promocional del Festival 50º Aniversario EL PAÍS.

El Festival 50º Aniversario de EL PAÍS, organizado con motivo del 50º aniversario del periódico, reunirá los días 1, 2 y 3 de mayo una programación excepcional en Matadero Madrid: encuentros con grandes nombres de la cultura y el pensamiento, conversaciones sobre actualidad y democracia, periodismo en directo, cine, humor, música, gastronomía, talleres y una gran exposición al aire libre. Descubre aquí la agenda completa.

No será solo un festival para asistir: será un festival para vivirlo. Un espacio abierto para escuchar a voces imprescindibles, como los cineastas Alauda Ruíz de Azúa y Eduardo Casanova; pensadores de referencia internacional como Michael Sandel o Wendy Brown; grandes nombres del periodismo como Jan Martínez Ahrens o Martin Baron; figuras esenciales de la literatura en español como Rosa Montero o Martín Caparrós; o estrellas de la música como Joan Manuel Serrat o Ana Belén. Además, celebraremos varios Encuentros EL PAÍS. Consulta aquí todos los invitados y reserva tus entradas.