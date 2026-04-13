Consigue tus entradas para los conciertos de abril de Ibermúsica

Disfruta de la Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya y la BBC National Orchestra of Wales

Consulta los conciertos del mes de abril programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. El jueves 23 de abril, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpreta la Sinfonía Turangalîla de Olivier Messiaen, una de las obras más visionarias del siglo XX. Además, el martes 28 de abril puedes disfrutar de la actuación de la BBC National Orchestra of Wales. ¡Elige a qué concierto deseas asistir y consigue tus entradas!

Sinfonía Turangalîla

Este concierto de la Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya representa, bajo la dirección de Jonathan Nott y con la participación del pianista Pierre-Laurent Aimard, la obra descrita por el propio Messiaen como un “himno al amor y la alegría”. Monumental en su extensión y riqueza musical, esta combina la exuberancia orquestal, la riqueza rítmica y el misticismo característico del compositor francés.

BBC National Orchestra of Wales

El maestro Jaime Martín dirige a la BBC National Orchestra of Wales en una velada que cuenta con el pianista Martín García García como solista en el Concierto para piano n.º 1 de Frédéric Chopin. Además, la orquesta interpretará la evocadora Sea Sketches de Grace Williams y culminará el programa con las célebres Variaciones Enigma de Edward Elgar.