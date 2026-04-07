No te pierdas el mejor cine de culto en el ciclo ‘mK2 cult’

Cartel promocional del ciclo 'mk2 cult'.

Continúan los jueves de cine en el ciclo mK2 cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado. ¿Cuál te gustaría ver?

Este mes, puedes participar en el concurso para conseguir una entrada doble y disfrutar de La niña de tus ojos y Old Boy en tu ciudad. ¿A qué esperas para participar? ¡Elige tu favorita y disfruta del mejor cine de culto!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada jueves en mk2 Cult son un buen puñado de historias que jugaron con los límites, que pusieron a los espectadores de su época contra las cuerdas, que se atrevieron a ir más allá, a veces a costa de un fracaso inmerecido o una gloria que tardó demasiado en llegar. Cine sin temor a quemarse que 20, 30 o hasta 40 años después sigue despertando el mismo entusiasmo en futuros cineastas y espectadores, esa emoción única cuando encuentras un nuevo lenguaje, una nueva y divertida forma de narrar, un atrevimiento feroz.