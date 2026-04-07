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No te pierdas el mejor cine de culto en el ciclo ‘mK2 cult’

Elige qué película quieres ver y consigue una entrada doble para verla en tu ciudad

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Madrid -
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Cartel promocional del ciclo 'mk2 cult'.

Continúan los jueves de cine en el ciclo mK2 cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado. ¿Cuál te gustaría ver?

Este mes, puedes participar en el concurso para conseguir una entrada doble y disfrutar de La niña de tus ojos y Old Boy en tu ciudad. ¿A qué esperas para participar? ¡Elige tu favorita y disfruta del mejor cine de culto!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada jueves en mk2 Cult son un buen puñado de historias que jugaron con los límites, que pusieron a los espectadores de su época contra las cuerdas, que se atrevieron a ir más allá, a veces a costa de un fracaso inmerecido o una gloria que tardó demasiado en llegar. Cine sin temor a quemarse que 20, 30 o hasta 40 años después sigue despertando el mismo entusiasmo en futuros cineastas y espectadores, esa emoción única cuando encuentras un nuevo lenguaje, una nueva y divertida forma de narrar, un atrevimiento feroz.

'La niña de tus ojos' (Jueves 16 de abril a las 20.00)

En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas como, por ejemplo, el choque entre la protagonista, hija de un preso republicano, y el mismísimo Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich.

'Old Boy' (jueves 23 de abril a las 20.00)

Oh Dae-su es un hombre de negocios coreano que un día es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que sólo hay una televisión. Y, sin embargo, ignora por qué razón está allí... Segunda parte de la "trilogía de la venganza" de Park Chan-wook.

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