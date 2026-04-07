Escucha antes que nadie ‘Rojo oscuro casi negro’ el nuevo ‘true crime’ de SER PODCAST

Te invitamos a un evento exclusivo en el que podrás escuchar en primicia un fragmento del podcast y charlar con sus responsables

Banner de 'Rojo oscuro casi negro', el nuevo 'true crime' de SER PODCAST

El próximo 16 de abril estará disponible en la app y web de Cadena SER y en todas las plataformas de audio Rojo oscuro casi negro, el nuevo podcast sobre crónica negra e investigación criminal de la Cadena SER. En él, Patricia Peiró explora lo más oscuro del ser humano de la mano de policías, abogados, forenses, víctimas, psicólogos y fiscales que narran casos que les marcaron profesional y personalmente.

Por ser suscriptor Premium, te ofrecemos la oportunidad de escuchar antes que nadie un fragmento de este nuevo podcast en un evento exclusivo que tendrá lugar en la sede de EL PAÍS, donde además podrás visitar la redacción y charlar con Patricia Peiró (conductora del podcast, periodista de EL PAÍS y colaboradora en La Ventana, de la Cadena SER) y Mariola Sarrió (productora del podcast y periodista de la Cadena SER).

¿Te gustaría vivir esta experiencia? ¡Participa para conseguir tu plaza!

Sobre el podcast

Rojo oscuro casi negro se trata de un spin off de la sección que Patricia Peiró realiza en La Ventana con Carles Francino. Consta de cinco capítulos quincenales en los que se desentrañan las causas que destacan en la historia de la crónica negra y que supusieron un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Crímenes, delitos y casos sin resolver contados desde dentro.