Asiste al pase especial de ‘La pasión de Juana de Arco’

Disfruta de la cinta el sábado 25 de abril en el Teatro Capitol

Cartel promocional de 'La pasión de Juana de Arco'.

El próximo sábado 25 de abril a las 12.30 CAFÉ KINO regresa al Cine Capitol de la Gran Vía de Madrid con una nueva sesión de cine mudo y música en directo. La pasión de Juana de Arco, el hito cinematográfico de Carl Theodor Dreyer se apodera de la sala más grande del centro de Madrid.

Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de una sesión de cine inmersiva y sobrecogedora con banda sonora y coro en directo.

Sinopsis

La obra maestra de 1928 dirigida por el danés Carl-Theodor Dreyer, muestra el martirio de Juana de Arco en una serie de primeros planos en los que la gran actriz Maria Falconetti soporta las burlas y los tormentos de una corte eclesiástica.

La banda sonora original compuesta especialmente para la película es Missa Ioanna Arcensis. Brais González, compositor del réquiem y uno de los integrantes de Caspervek, es el encargado de dirigirla. La interpretación será a manos de un ensemble de doce músicos formado por profesores, alumnos y músicos del Conservatorio Musical Superior de Vigo y contará con la colaboración del Coro de El Molino, dirigido por Malela Durán.

Más información Sábado 25 de abril a las 12.30.

Teatro Capitol: Gran Vía, 41, Centro, 28013, Madrid.