Asiste al preestreno y coloquio de ‘Casi todo bien’

Cartel promocional de 'Casi todo bien'.

El próximo 22 de abril se estrena en cines Casi todo bien, una película protagonizada por Marcel Borràs y Silma López, que narra la historia de Hilario, un escritor frustrado de 40 años.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una invitación doble para asistir a un pase especial donde podrás disfrutar de la película antes que nadie y de un coloquio con con el director Andrés Salmoyraghi, la actriz Silma López y el guionista y productor Ricardo Uhagón Vivas. ¡Participa en el concurso!

Sinopsis

Hilario es un escritor de 40 años atrapado entre su amor por la literatura clásica y el desencanto con el mundo editorial actual. Mientras su novela es rechazada sistemáticamente por todas las editoriales españolas, se gana la vida trabajando en una librería y dando un taller de escritura online.

Todo cambia cuando, en una noche de fiesta, conoce a una joven que cree encarnar la musa que siempre ha estado buscando. Este encuentro inesperado lo llevará a cuestionar sus miedos, su cinismo y su resistencia al cambio. Impulsado por esta nueva energía, Hilario empezará a romper con la monotonía de su vida y a atreverse, por primera vez, a hacer aquello que siempre había evitado.

Más información Lunes 13 de abril a las 19:00.

Academia de Cine: C/ Zurbano, 3, Chamberí, 28010, Madrid.