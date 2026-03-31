Descubre antes que nadie ‘El chico de los pantalones rosas’

Un fenómeno cultural sobre la importancia de la empatía y la lucha contra el acoso escolar

Cartel promocional de 'El chico de los pantalones rosas', en cines el 17 de abril

El próximo 17 de abril se estrena en cines El chico de los pantalones rosas, una película dirigida por Margherita Ferri, basada en hechos reales, que muestra la vulnerabilidad adolescente, el primer amor y el peso de la mirada ajena.

¿Quieres ver la cinta antes que nadie? Participa en el concurso y gana una invitación doble para asistir al preestreno el próximo miércoles 15 de abril en los Cines Renoir Princesa de Madrid. Además, tras la proyección, el pase incluirá un coloquio en el que participarán el guionista y productor Roberto Proia y la actriz Teresa Manes.

Sobre la película

El chico de los pantalones rosas reconstruye la historia de Andrea Spezzacatena, un joven de quince años que en 2012 se suicidó en Roma tras sufrir una espiral de acoso y ciberacoso debido a unos pantalones rojos que se vuelven rosas tras un error de lavado.

Con el joven Samuele Carrino en el papel de Andrea, la cinta se ha convertido en un fenómeno cultural y ha permitido concienciar sobre la importancia de la empatía y la lucha contra el acoso escolar y el odio social.

MÁS INFORMACIÓN Miércoles 15 de abril a las 20.30

Cines Renoir Princesa: Calle de la Princesa, 3, Madrid