Asiste al próximo concierto del ciclo de piano ‘Résonance’

Ida Pelliccioli protagoniza este concierto en el Teatro del Institut français de Madrid

Ida Pelliccioli protagoniza el próximo concierto del ciclo de piano 'Résonance' del Institut français.

El próximo jueves 9 de abril tendrá lugar el concierto clausura de la segunda edición del ciclo de piano Résonance. Un concierto protagonizado por Ida Pelliccioli en el que presentará su programa Introspections, una fascinante inmersión por algunas de las piezas menos conocidas de los compositores más famosos.

Participa en el concurso y consigue una entrada doble para poder disfrutar de este evento el próximo jueves 9 de abril a las 20.00 en el Teatro del Institut français de Madrid. ¡No te lo pierdas!

Sobre el concierto

El hilo conductor de este recorrido es el tema de la introspección, un proceso de autorreflexión marcado por la pureza y la autenticidad. Poner de relieve la esencia, el origen, la verdad, el corazón de las cosas.

Un programa íntimo y contrastado, en el que se mezclan formas breves, paisajes sonoros y composiciones contemporáneas.