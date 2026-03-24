Asiste al preestreno de ‘Prime Crime: A True Story’ en Madrid y Barcelona

Dead Man's Wire. Photo Credit Stefania Rosini/Row K Entertainment Stefania Rosini SMPSP (Stefania Rosini/Row K Entertainment)

El próximo 17 de abril se estrena exclusivamente en cines Prime Crime: A True Story, de la mano de Vértigo Films. Este thriller dramático está dirigido por Gus Van Sant y protagonizado por Al Pacino, Bill Skarsgård y Colman Domingo. La cinta basada en un secuestro real, narra la historia de Tony Kiritsis. Tras ser estafado por su banco se presenta en las oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía.

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Sinopsis

La nueva obra maestra del ganador de la Palma de Oro, Gus Van Sant, está basada en un secuestro real que conmocionó a todo Estados Unidos al convertirse en el primero retransmitido en directo por todas las cadenas de televisión norteamericanas. Una historia tan delirante como auténtica.

Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de una escopeta. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time.