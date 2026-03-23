‘Univers Mahler: Sinfonía n.º 9′ desde el palco del Liceu

Una obra de Gustav Mahler que expresa el conflicto entre el amor por la vida y la inevitable aceptación de la muerte

Disfruta del Universo Mahler con Josep Pons y la Orquesta Sinfónica del Liceu, el próximo martes 31 de marzo.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones sinfónicas del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Esta semana te ofrecemos invitaciones para Univers Mahler: Sinfonía n.º 9, la última sinfonía de Gustav Mahler, donde condensa la delicadeza y la intensidad del mundo marcado por la conciencia de la muerte y un profundo desánimo vital.

La cita tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo a las 19.30. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Sobre esta obra

Gustav Mahler tenía muy presente la muerte cuando escribía su Sinfonía n.º 9 tras el reciente fallecimiento de su hija y el diagnóstico de una cardiopatía que terminaría con su vida cuatro años más tarde. Esta frustración provocó que se aislara y, con pesimismo ante una vida cuyo final ya se acercaba, comenzara a escribir esta obra.

El maestro Josep Pons, al frente de la orquesta Orquesta del Gran Teatre del Liceu, desgranará los misterios de esta última sinfonía de Mahler, uno de los compositores que mejor refleja las angustias de la sociedad actual.