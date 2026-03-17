Disfruta del ciclo Universo Barroco del CNDM el domingo 29 de marzo

Cartel promocional de Los Elementos.

El ensemble Los Elementos protagonizará el próximo concierto del ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). La formación, dirigida por Alberto Miguélez Rouco, presentará una recuperación histórica del oratorio La colpa, il pentimento, la grazia de Alessandro Scarlatti, como parte de la celebración del 300 aniversario de su muerte.

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Sobre el concierto

Los Elementos, el ensemble del joven contratenor y director Alberto Miguelez Rouco, harán el estreno de La colpa, il pentimento, la grazia de Alessandro Scarlatti, basado en una versión del manuscrito de Sächsische Landesbibliothek Dresden, como estreno en tiempos modernos en España. El concierto contará con las aclamadas voces especializadas de Natalie Pérez, Sara Mingardo y Natalia Labourdette.

Más información Domingo 29 de marzo a las 18:00.

Auditorio Nacional de Música: C/ del Príncipe de Vergara, 146, Chamartín, 28002, Madrid.