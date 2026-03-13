Gana una entrada doble para disfrutar del preestreno de ‘Calle Málaga’

Cartel promocional 'Calle Málaga', que se estrena el 1 de abril en cines.

El próximo 1 de abril llega a los cines Calle Málaga, una coproducción hispano-franco-marroquí seleccionada por Marruecos como candidata al Oscar 2026 a Mejor Película Internacional, protagonizada por Carmen Maura y dirigida por Maryam Touzani.

Por ser lector del periódico puedes conseguir una invitación doble para asistir al preestreno, que tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 20.00 en los Cines Paz de Madrid. ¡Participa en el concurso y no te pierdas esta emocionante historia!

Sinopsis

María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, disfruta de su ciudad y de su día a día. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

Más información Martes 24 de marzo a las 20.00

Cines Paz: Calle de Fuencarral, 125, Chamberí, 28010 Madrid